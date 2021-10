PinkPantheress es una de las revelaciones musicales de 2021. Su single ‘Break it Off’ lo ha petado en TikTok y su breve cancionero acumula decenas de millones de escuchas en Spotify. La artista británica ha conseguido diferenciarse de sus colegas de industria gracias a su recuperación del sonido UK garage, jungle y drum ‘n bass de los 90, aplicado a canciones brevísimas, de 1 o 2 minutos, que destacan por la dulzura de su voz y sus melodías, muy PC Music a su vez. ‘Passion‘ es una de las mejores.

Uno de los motivos del éxito de PinkPantheress es el misterio que rodea a su figura. Se desconoce su nombre real, en sus redes sociales no es que se prodigue mucho y algunos de sus últimos movimientos son enigmáticos. El vídeo de su single ‘Just for Me’ ha llegado a Youtube a través de un canal no oficial y en muy baja calidad y, esta semana, un nuevo tema llamado ‘I Must Apologise’ ha aparecido también en el visor de Google solo para desaparecer poco después.

Hoy, de momento, llegan noticias más concretas sobre PinkPantheress. Su debut oficial, ‘to hell with it’, sale el 15 de octubre con una portada tan adecuada para Halloween como sugieren su título y fecha de lanzamiento. El tracklist de 10 pistas abarca apenas 19 minutos de duración e incluye los singles conocidos por todos menos ‘Attracted to You’. ‘Just a Waste’, el corte que sampleaba ‘Off the Wall’ de Michael Jackson, fue retirado recientemente de las plataformas de streaming y tampoco aparece por aquí.

Mientras esperamos a que ‘I Must Apologise’ vuelva a aparecer en algún lado es buen momento de detenernos precisamente en ‘Just for Me’. Es otra de las delicadezas UK Garage por las que PinkPantheress es conocida y su letra retrata uno de esos amores adolescentes que bordean la obsesión. De hecho, se puede decir que la artista de Bath se convierte en una acosadora en esta canción en la que nos cuenta que ha «encontrado la casa en la que vive» la persona que ama o que incluso le ha perseguido por la carrera «para verte de lejos», a lo que añade: «y si te dieras la vuelta me moriría, haría ver que soy una persona que pasaba por allí».

El vídeo de ‘Just for Me’, aunque no esté disponible de manera oficial, es el colmo de lo «cool», un ejercicio de nostalgia noventera tan bien traído que cualquiera lo confundiría con un vídeo de la época. En el clip, PinkPantheress y su DJ actúan para un público entregado desde un fondo completamente blanco.

01 Pain

02 I Must Apologise

03 Last Valentines

04 Passion

05 Just for Me

06 Notice I Cried

07 Reason

08 All My Friends Know

09 Nineteen

10 Break it Off