La «pasión» perdida de PinkPantheress tiene ecos de garage y del pop de los 2000

PinkPantheress es una de las revelaciones musicales del año. Con apenas cinco canciones publicadas a su nombre (seis si contamos ‘Just a waste’, que samplea ‘Off the Wall’ de Michael Jackson y ha sido retirada de Spotify suponemos que por este motivo), la artista británica suma más de 10 millones de oyentes en dicha plataforma y millones y millones de reproducciones. Ahora prepara su primer lanzamiento oficial con el sello Parlophone, signo de que algo grande puede estar cerca.

El drum n’ bass de ‘Break it Off’ ha sido el tema que ha catapultado a PinkPantheress al éxito gracias a su repercusión en TikTok, pero el repertorio de la artista es un suma y sigue de canciones adictivas que solo pueden ser escuchadas en bucle. ‘Passion’, hoy la Canción Del Día, es la más melancólica de todas, una de esas canciones que tocan la fibra sensible.

Por si no quedaba claro con la portada oficial de ‘Passion’, extraída del fondo de pantalla clásico de Windows, la canción es pura nostalgia. Por un lado utiliza percusiones típicas del jungle y el garage de los 90 y, por el otro, incorpora la melodía de una guitarra acústica que nos lleva directamente a la época de Destiny’s Child y Craig David. La voz de PinkPantheress, puro azúcar, hila estos elementos con ternura pero también cierto poso agridulce, dada la temática de la canción.

‘Passion’ nos sitúa en el cruce entre la juventud y la madurez. El título alude a la «pasión»… pero a la pasión perdida. Relata la letra: «los profesores siempre pensaron que era una pena, que ya no tengo la pasión que tenía unos años atrás, ya no ven en mí esa luz». A su vez, en un punto de la vida de PinkPantheress, su familia se va de casa: «mi padre me llamó y me dijo «no hay espacio para mí», en la casa que teníamos donde vivíamos los tres, ahora que mi familia se ha ido, estoy segura de que me quieren, pero ellos ya no están aquí».

En otro momento de la letra, PinkPantheress profundiza en los problemas de su vida familiar. «Siempre dicen que los estoy rompiendo por la mitad», canta, como aludiendo a sus padres; «yo nunca quise que terminaran de esta manera, y ahora tengo que recoger todas mis cosas». Cuando canta que «ellos no saben los problemas que traigo» parece referirse en realidad a sus amigos, a quienes llega a «abrir su corazón» en un punto dado… solo para descubrir que «ya no están ahí tampoco».