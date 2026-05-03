Fillas de Cassandra / TERTÚLIA

En un mundo con miles de novedades musicales diarias, las gallegas Fillas de Cassandra han logrado desmarcarse con la original acción con que han presentado su segundo disco largo, ‘TERTÚLIA’. Una instalación artística con 12 sillas, 1 por cada canción del álbum, realizadas por el colectivo creativo As Dúas E Punto. 12 sillas dispares, como dispares son sus influencias, unas muy cómodas y otras espinosas e impracticables, en sintonía con la temática de las canciones, de manera más y menos sutil. Son las que veis en la portada.

La idea general del álbum es recuperar la «tertulia» como forma de comunicación. Hace unos días la periodista Nuria Labari escribía una columna para El País llamada «Hace cuánto que no estás con una amiga» y la reflexión del dúo formado por María Pérez y Sara Faro es parecida. Debemos coger una silla y sentarnos un rato, a hablar y dialogar entre nosotrxs, al margen de móviles y redes sociales.

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¿De qué quieren hablar Fillas de Cassandra? Hay mucho de político en la formación del dúo, una reivindicación de la historia, del pasado, de la tradición y también del feminismo. Sus referentes son femeninos y no necesariamente musicales. El tema llamado ‘Insolación’ se inspira en el libro homónimo de Emilia Pardo Bazán; ‘VERBENA’, en el cuadro de Maruja Mallo; ‘Tertúlia’ en el cuadro de Ángeles Santos, y así con el libro ‘Lo que pasa es que te quiero’ de Gloria Fuertes, el ‘Autorretrato en el Bugatti verde’ de Tamara de Lempicka, la artista Ana Mendieta, etcétera.

Pero como a la desesperada, plantean que la «tertulia» verse de cualquier cosa, sea o no sea el arte en sí mismo o el amor. En las entrevistas apelan a conversaciones rutinarias con una abuela o con un padre que está cocinando. Bromean con hablar de «langostinos a la plancha». Lo que sea. En ese cometido han dado mucho juego las colaboraciones del disco. Con ZETAK en ‘bUCÓLICA’ han querido emprender un diálogo entre galego y euskera apelando al esfuerzo que queda por hacer por que todos entendamos todas las lenguas de nuestro rico país. A Pipiolas las han llamado simplemente para «cuchichear» en una de las pistas más cortas del álbum, con la que querían representar una conversación entre amigas.

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También podríamos entender como diálogo el abierto con Abraham Cupeiro, que les ha construido un aulós especial (una especie de flauta doble) porque el que tenía no estaba en el tono de ‘Fila Filliña’. Los instrumentos tradicionales gallegos en combinación con beats electrónicos son la seña de identidad de Fillas de Cassandra, y sus composiciones deambulan entre lo que podríamos considerar «baladas» y temas bailables electrónicos. Bajo la producción de Çantamarta, ‘insolación’ va sobre una rave en los molinos e incluye un drum&bass.

A veces por el camino de la experimentación, no les salen tantos «bangers» como, por decir alguien, a Delaporte: en ‘Alboroto’, que ya aparecía después de una intro experimental, predomina cierta sensación de caos. Al álbum le cuesta arrancar, y solo termina de conseguirlo con la canción llamada ‘TERTÚLIA’, la más lograda en su búsqueda de la pista de baile después de un inicio casi a capella y con piano.

Lo que Fillas de Cassandra siempre devoran son los momentos más preciosistas, como el de esa melancólica ‘VERBENA’, el final de ‘lodos’ o la sobresaliente ‘am0r’. Sus armonías vocales son tan bonitas que pueden comenzarla con una voz apitufada y permitirse introducir un beat reggaeton sin que los «haters» de este género se vayan a dar ni cuenta. Así de bonito es lo de Fillas de Cassandra.