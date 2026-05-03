Shakira sirve portugués y hits ante 2 millones de personas en ‘Lobacabana’

Shakira ha hecho historia este sábado noche al celebrar el concierto más multitudinario de cualquier artista latino, reuniendo, según el balance oficial de las autoridades, a 2 millones de personas en la playa de Copacabana. ‘Lobacabana’, según los abanicos que se repartían por el recinto.

La artista colombiana es la tercera, después de Madonna y Lady Gaga, en abarrotar la playa de Río de Janeiro a base de los hits de toda una carrera, que no son pocos. Tras una hora de espera, durante la cual el cielo brasileño se iluminó de drones que dibujaron una loba aullando a la luna llena, Shakira salió al escenario emocionada: «Pensar que llegué aquí cuando tenía 18 años, soñando con cantar para ustedes», comentó.

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Shakira mantuvo el portugués como su idioma principal durante la mayor parte de la actuación, mostrando su compromiso con el público brasileño. Los hits, desde ‘Waka Waka’ hasta su comentada sesión con BZRP, hablaron por sí solos. Esta dio todo un repaso a su carrera, muy similar a lo visto en la gira de ‘Las mujeres ya no lloran’, pero con alguna que otra sorpresa: Anitta la acompañó para ‘Choka Choka’, mientras que Caetano Veloso, Maria Bethânia e Ivete Sangalo salieron al escenario para interpretar algunos de sus clásicos.

Con Veloso, Shakira interpretó ‘O Leaõzinho’, la cual aseguró que solía cantar a su hijo Milán por las noches. Con Bethânia cantó ‘O que é o que é?’, pero la fiesta se hizo notar con las apariciones de la escuela de samba Unidos da Tijuca y de Ivete Sangalo, con quien cantó ‘País Tropical’.

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Su sesión con Bizarrap, tan dedicada a Gerard Piqué, cerró el concierto por todo lo alto, recordando que el nombre de la propia gira viene de esa canción. En otro momento, Shakira dedicó el concierto a todas las madres solteras de Brasil. «Yo soy una de ellas», bromeó la colombiana.

Crowd for Shakira’s Copacabana Beach concert tonight. https://t.co/eqBVDwiut5 — Pop Base (@PopBase) May 3, 2026

LAS CADERAS NO MIENTEN Y SHAKIRA TAMPOCO.

Así sonaba "HIPS DON'T LIE" en Copacabana para 2.8 millones de personas 🔥#ShakiraNoGlobo pic.twitter.com/AzHAKIfY1H — emi (@eeemiliano) May 3, 2026

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shakira performing ‘waka waka’ at copacabana pic.twitter.com/dQALczDpZP — 2000s (@PopCulture2000s) May 3, 2026

shakira performing ‘loca’ at copacabana… a HIT pic.twitter.com/Q3GB0j5Hxb — 2000s (@PopCulture2000s) May 3, 2026

No se si hay otra artista con tantos temas que puedan conocer absolutamente TODAS LAS GENERACIONES. #ShakiraNoGlobo pic.twitter.com/DoP5olrXol — emi (@eeemiliano) May 3, 2026