Lady Gaga reúne a 2,1 millones en Copacabana: pros y contras

Exactamente un año después del concierto de fin de gira del ‘Celebration Tour’ de Madonna en Copacabana, Lady Gaga ha convocado a sus seguidores en el mismo lugar. Y ha roto su récord en cuanto a la mayor audiencia histórica reunida por una artista femenina en solitario. Si a Madonna fueron a verla 1,6 millones de personas de manera gratuita, a Lady Gaga han acudido 2,1 millones según las autoridades locales. Puede que en plataformas o recaudación de giras no alcance los números de Taylor Swift, ni su show la perfección técnica de Beyoncé, pero a sus «little monsters» los tiene mejor atados que nunca.

El show ha tenido lugar sin mayores sorpresas ni invitados adicionales. Apenas un cambio de vestuario en favor de la bandera local. Si su impacto mediático fuera menor, tan sólo puede ser porque hace muy pocas semanas que otro concierto similar de Lady Gaga se retransmitió al mundo entero: su espectacular y muy comentada actuación en Coachella, de las mejores que se recuerdan, además dos fines de semana consecutivos. Los medios, en ese sentido, no tenemos tanto nuevo que contar en este caso.

El concierto actual de Lady Gaga, que visitará Barcelona precisamente en los albores de Halloween y en la fiesta de Halloween propiamente dicha, introduce su nuevo disco ‘Mayhem‘ prácticamente al completo. El «caos» de que habla es retratado con una estética inspirada en el cine de terror, diabólica en la selección de tonos y con multitud de esqueletos dejando momentos muy visuales en temas como ‘Perfect Celebrity’ o ‘Zombieboy’, este último lleno de humor.

Esta elección estética, deliberadamente tétrica y tenebrosa, permite emparentar la era ‘Mayhem’ con la primera Lady Gaga que conocimos: la de ‘Paparazzi’, luego ‘Bad Romance’, luego ‘Born this Way’, y luego el viral de ‘Bloody Mary’, que precisamente abre el concierto y parece haber inspirado toda esta nueva era. Quizá por ello hay tantas concesiones a los primeros álbumes de Lady Gaga, como ‘Poker Face’ o ‘Judas’, y absolutamente ninguna a discos como ‘ARTPOP’, ‘Joanne’ o ‘Chromatica’. Digamos que ‘Million Reasons’ o ‘Do What You Want’ no encajan, por diferentes motivos.

Lady Gaga se ha dirigido a la audiencia para excusar su ausencia de Brasil porque se estaba «curando», y en un momento del show, se ha ayudado de un joven brasileño para lanzar un mensaje de amor, leído en inglés y portugués en sendas hojas imprimidas por las dos caras. Ha sido uno de los momentos en que el ritmo se ha reducido -no parece que sus fans, que se saben sus letras de pe a pa, necesiten ninguna traducción de un montón de clichés de autoayuda-, y el único pero que se le puede poner a un show, junto a las versiones demasiado reducidas de ‘Alejandro’ y ‘Die With a Smile’.

Este concierto tiene el poder de entretener incluso a quienes no estén tan familiarizados con la decena larga de canciones que suenan de ‘Mayhem’, dado su impacto visual o su divertimento (Gaga se tira al público en ‘Vanish Into You’). Finalmente la audiencia vibra especialmente con la rendición de ‘Shallow’ y ‘Bad Romance’, con una Lady Gaga a la que ha costado abandonar el escenario.