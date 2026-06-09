Mánager y «sexto Fontaines DC», Trevor Dietz, fallece

Fontaines D.C. han compartido un emotivo mensaje en Instagram tras la muerte de su mánager Trevor Dietz, una figura clave desde el inicio de su carrera y al que consideran “el sexto miembro de la banda”. Dietz se convirtió en su mánager en 2016 y tres años después la banda publicó su celebrado debut ‘Dogrel‘ (2019).

El grupo irlandés se ha mostrado “totalmente destrozado” por la muerte acontecida el pasado domingo 7 de junio: “Trevor estuvo con nosotros desde el comienzo de nuestro camino como banda, nunca hemos conocido a Fontaines DC sin él, el sexto miembro del grupo”. También lo han descrito como alguien profundamente comprometido y valiente: “Se preocupaba por nosotros y por lo que era justo en el mundo, siempre lo echaremos de menos”.

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Dietz fue una figura fundamental en los primeros pasos del grupo en Dublín: cuando los miembros aún eran estudiantes, les dio sus primeras oportunidades en directo, programándolos en varias ocasiones en la famosa sala de conciertos dublinesa The Workman’s Club, donde empezaron a construir su trayectoria antes de convertirse en una banda reconocida internacionalmente.