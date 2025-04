Lady Gaga convierte Coachella en GAGACHELLA

Lady Gaga ha regalado una actuación historica en Coachella, cuya primera jornada ha sido rebautizada de forma unánime como GAGACHELLA. La autora de ‘MAYHEM’ prometió una «ópera en el desierto» y eso es justo lo que ha brindado. Igual hasta han merecido la pena los atascos de 12 horas.

Era la segunda vez que Gaga actuaba en el festival californiano, la primera desde su debut en 2017, y se ha asegurado de dejar marca con un set en el que ha entrado tanto su nuevo material como los clásicos. Tampoco ha ido corto de cambios de outfit, coreografías multitudinarias, teatralidad y muchos, muchos esqueletos, como en la actuación de ‘Perfect Celebrity’.

Gaga abrió el concierto con ‘Bloody Mary’, sacada de ‘Born This Way’ y viralizada en 2023 gracias a la serie ‘Miércoles’, ataviada con un vestido delante de un fondo adornado con gárgolas y ángeles. Este fue el comienzo del primer acto de cuatro, titulado ‘Del Terciopelo y el Vicio’. Este también incluyó ‘Judas’ y ‘Poker Face’, con la que desplegó un tablero de ajedrez humano.

Durante el resto de actos (‘Y Ella Cayó En Un Sueño Gótico’, ‘La Preciosa Pesadilla Que Conoce Su Nombre’, ‘Despertarla Es Perderla’ y ‘Aria Eterna del Corazón Monstruoso’), Gaga desempolvó sus mayores hits, como ‘Paparazz’, ‘Born This Way’, ‘Shallow’ y el gran final con ‘Bad Romance’.

Por otro lado, Brian May se unió al concierto de Benson Boone para tocar la guitarra en ‘Bohemian Rhapsody’ y ‘Beautiful Things’. KNEECAP protagonizaron uno de los momentos más polémicos de la noche, al hacer que el público cantase a pleno pulmón ‘Maggie’s in a Box’ con la melodía de la canción ‘Give It Up’ de KC and the Sunshine Band.

Por supuesto, en referencia a la ex primer ministra británica Margaret Thatcher. «Si alguien se lo preguntaba, Margaret Thatcher sigue muerta», dijeron, despertando el griterío del público.

Lady Gaga’s “Bad Romance” intro at Coachella: “I’m a monster

You’re a monster

We are monsters

And monsters never die”#GAGACHELLA

pic.twitter.com/C6Cjipgl3u — GⱯGⱯ THROWBⱯCKS (@ThrowbacksGaga) April 12, 2025

