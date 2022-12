‘Miércoles’ viraliza involuntariamente ‘Bloody Mary’ de Lady Gaga

‘Miércoles’ está siendo un gran éxito en Netflix. La serie sobre la hija de la Familia Addams en la Academia Nunca Jamás se ha convertido en el mejor estreno de la plataforma, superando a la cuarta temporada de ’Stranger Things’ y 2 semanas después de su estreno, continúa en el número 1 de la plataforma. Tim Burton ejerce de productor ejecutivo y ha dirigido la mitad de los episodios.

Las canciones que suenan están viviendo una segunda vida, como ha pasado en varias ocasiones con ‘Stranger Things’, siendo el de Kate Bush el ejemplo mayúsculo, o también con ‘Euphoria’. El tema de The Cramps ‘Goo Goo Muck’ se ha destacado gracias a una coreografía, y está siendo muy buscado en Shazam, pero por circunstancias de la vida está llegando mucho más lejos ‘Bloody Mary’ de Lady Gaga. Era uno de los temas que no fueron singles de su álbum ‘Born this Way’.

Curiosamente, la canción de Lady Gaga no llega a sonar en ningún momento del show. Las recopilaciones sobre toda la música que suena en ‘Miércoles’ incluyen a Magdalena Bay, Beach House, Blonde Redhead, Chavela Vargas o Édith Piaf, pero nunca a Lady Gaga.

Quizá por el parecido entre Miércoles y Gaga, la gente ha cogido el baile de Miércoles bailando a The Cramps, le ha plantado una versión acelerada de ‘Bloody Mary’ encima y el asunto ha encantado en TikTok. Además, Lady Gaga se ha sumado a la tendencia a través de las redes sociales.

‘Bloody Mary’ no deja de subir desde entonces en las plataformas de streaming, siendo ya número 45 en el Global de Spotify, destacando el número 1 conseguido en Lituania y la aceptación lograda en Alemania, Italia, Francia, Reino Unido o Canadá, donde es top 100 de Spotify. La tendencia no ha llegado a España, pero parece cuestión de días que lo consiga. De momento, el tema suma 74 millones de streamings en esta plataforma, llegando ya al top 10 actual de la cantante.



Slay Wednesday! 💋 You’re welcome at Haus of Gaga anytime (and bring Thing with you, we love paws around here 😉) https://t.co/aUdJEFYF68

— Lady Gaga (@ladygaga) December 1, 2022