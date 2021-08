PinkPantheress es el alias de otra de esas artistas misteriosas de las que no existe demasiada información en la red. Sin embargo, la artista británica (sí se sabe que es procedente de la ciudad de Bath) es conocida por el público tiktoker gracias a sus canciones popularizadas en dicha plataforma, gracias a la cual han amasado ya decenas de millones de reproducciones en Spotify.

La joven de 20 años tiene una voz apta para la escuela PC Music, pues suena a medio camino entre Hannah Diamond y Tirzah, pero su música apunta a un pasado retrofuturista, eso sí, sin salir de las islas británicas. Uno de sus mayores éxitos, ‘Break it Off’, que se ha hecho viral gracias a su estribillo “One day I just wanna hear to say, ‘I like you’ / What’s stopping you?», y hoy es la Canción Del Día, utiliza una base de jungle (no, Tinashe no lo hizo antes); y ‘Passion’, otro de sus temas más escuchados, de breakbeat, lo cual los diferencia radicalmente de muchísimos otros éxitos recientes generados en el underground. En este estilo, ‘Pain’, en realidad su single más escuchado, samplea el ‘Claro de luna’ de Claude Debussy.

Pero PinkPantheress no se limita solo a estos estilos asociados a los años 90. La artista cuenta entre sus ídolos a Lily Allen, Imogen Heap y Charli XCX, a quien ha pedido colaborar a través de TikTok, mientras su tema ‘Just a Waste’ es disco y samplea ‘Off the Wall’ de Michael Jackson. En este estilo se enmarca también el sonido de ‘Attracted to You’ que, a la moda actual, apenas dura 1 minuto. ‘Evian’, su colaboración con GoldLink, se sumerge en el deep-house, estilo que sienta a su voz como un guante. En Spotify, PinkPantheress comparte una playlist con música de Gwen Stefani, Paramore, Ashanti, beabadoobee, Rina Sawayama, Blink 182, Kelela o Good Charlotte, entre otros.

Inspirada también por la estética de las películas de terror, como ‘Saw’ o los «vídeos emo de Linkin Park o Papa Roach», PinkPantheress ya ha conseguido el sueño de muchos artistas indies que se promocionan (o no) en TikTok: fichar por una multinacional. En este caso, es Parlophone el sello que ha echado el ojo a esta artista cuya popularidad pronto podría trascender la pantalla del smartphone para darse a conocer a un público más amplio. Ya prepara un primer lanzamiento con todas sus canciones.













