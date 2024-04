Los 10 mejores singles de Operación Triunfo 2023

Con la llegada a Spotify y plataformas varias de ‘ENLOKIÁ‘, el single de su ganadora Naiara, ‘OT 2023’ ha presentado ya las primeras canciones de todos sus concursantes. Empieza ahora la gira y, más importante, empieza ahora el verdadero «concurso» para los 18 participantes que pasaron el casting final. Alguno puede que despegue desde el principio, otros puede que peguen un pelotazo más adelante, otros se irán haciendo con un público a fuego lento, otros se transformarán en celebrities (de presentadores o influencers, a concursantes de otros talents o incluso realities), otros quizás sigan viviendo de algo relacionado con la música pero de forma más anónima… y otros acabarán trabajando en cualquier otro empleo.

En la Academia, donde los concursantes se reunían con los A&R y productores, se palpaba el poco interés de más de uno en ellos: sacar algo rapidito para cumplir parecía ser más el objetivo, y esos videoclips llamados “lyric video” suenan también a cuestión de presupuesto en el contrato. Entendiendo que los singles se han hecho en condiciones como éstas, y que no estamos hablando de 18 artistas con décadas de experiencia, a la hora de hacer un ranking hemos decidido ordenar solo al Top 10, aunque hagamos un comentario general de quienes se han quedado fuera.

Es ahí donde hay que irse para encontrar el single de la ganadora, porque ‘ENLOKIÁ’ no es una canción que haga justicia a lo que hemos visto de Naiara en esta edición. Por supuesto que estuvo genial haciendo ‘DESPECHÁ’ de Rosalía con ese final makinero del remix, y el guiño del título podría estar bien, pero esto es mucho más que un guiño. ‘ENLOKIÁ’ demuestra que, pese a lo que opinan quienes infravaloran el olfato de Rosalía, no es nada fácil crear canciones como ‘DESPECHÁ’. No se comprende cómo no le han dado más herramientas ni a ella ni a Ruslana con ‘Las chicas malas desafinan’: dos de las personas con más talento de esta edición tienen dos singles en el que éste se desaprovecha (y con vídeos así de cutres). Prácticamente todo el concurso de Ruslana ha sido estupendo (solo por su interpretación de ‘I Put a Spell on You’ ya merecía estar en la final), así que ese guiño a las últimas semanas en la letra no sé si es buena idea. Hay guiños, de hecho, en varios singles, y todos se sienten un poco forzados, más propios de un single de participante de ‘Drag Race’.



Decepcionante ha sido también el caso de ‘mala costumbre‘: Chiara Oliver tiene ojo para la composición, pero este tema desde luego no es un buen ejemplo. Fuera del top 10 encontramos también ‘El modo’ de Álex Márquez y ‘Más perdido que de viaje’ de Edu Izaña, dos temas que se habrían visto beneficiados de darles más vueltas, como les pasa a ‘LA MIRÁ’ de SALMA y ‘Lo que no ves de mí’ de Juanjo Bona, que resultan igualmente genéricos. En el caso de estos últimos, hay una similitud fuera del sonido: ambos tienen voces privilegiadas -como muestran sus pasos por distintos talents- pero eso no es suficiente para conseguir una buena canción.

10. ‘404’ de DENNA & ‘Tengo que parar’ de Omar Samba

Dos nombres por los que poca gente apostaba comparten puesto cuando entramos al Top 10. Las canciones de DENNA y de Omar Samba comparten además tener pocas pretensiones, y muy claros sus referentes, pero lo cierto es que son efectivas.





9. ‘KOMBOLEWA’ de Suzete

Igual que se habla de la “maldición del ganador”, también hay quien dice que ser la primera expulsada puede ser una especie de amuleto, como les sucedió a Lola Índigo, Nena Daconte o La Cruz. No sabemos qué ocurrirá con Suzete, pero su primer single, producido por KICKBOMBO, sí ha quedado en este top por encima de finalistas o incluso la ganadora. Sin ser nada del otro mundo, nos hace estar atentos a lo siguiente que haga.



8. ‘Corazones rotos’ de Lucas Curotto

Pese a que a algunos nos resultó uno de los nombres a tener en cuenta en la Gala 0, el jurado y el público no compartían a priori la pasión por Lucas. Pero su personalidad y su curro le fueron llevando hasta la final, y actuaciones como la de ‘One Way or Another’ o ‘Eye of the Tiger‘ nos dejaban claro que el rock le sentaba de maravilla. En cambio, ‘Corazones rotos’ apuesta por un registro bastante más soft, que destaca en versos como “me voy donde me lleve el alcohol / ya no tengo tus labios para curarme”; pero se habría beneficiado de algún giro en la producción para sacar más partido a lo que puede ofrecer Lucas.



7. ‘Mis Nenas’ de Álvaro Mayo

Un claro ejemplo de cómo el carisma de un artista y el cariño por su canción pueden levantarla. En la producción de ‘Mis Nenas’ hay buenos momentos, pero en general parece que se acumulan ideas sin apostar por ninguna en concreto. Lo bueno es que el replay value viene de lo bien que defiende Álvaro ese registro melancólico cercano al sad banger, y de cómo algo que en otro artista podría ser cringe, como el momento “ahora rapeo nombres de divas”, aquí es un acierto total. Eso significa que Álvaro va a darnos más adelante el temazo que esperamos de él. ¿Quizás lo adelante durante su actuación en el Brava?



6. ‘Remedio’ de CrisB

La portada de ‘Remedio’, obra de Stephen Please, es un ejemplo de algo que en general ocurre con todos estos singles: su artwork no tiene nada que ver con los de las ediciones anteriores (y no digamos ya la etapa Vale Music), y ayuda a “volver a presentar” a Cris, quien, pese a su prodigioso dominio vocal, pasó bastante desapercibido por el programa. Esto podría cambiar porque escuchando ‘Remedio’ (producida por Fresquito y Mango) ves que canciones así le sientan a su voz como un guante… y no son precisamente canciones de nicho. Puede irle bien a poco que saque temas así, pero algo más diferenciados de los referentes elegidos para crearlos, que es la principal pega de todos estos singles: esto es casi una IA mezclando ‘Tiroteo‘ con temazos de Rauw Alejandro.



5. ‘La Ventana Abierta’ de Lina de Sol

Lo de esta canción en este puesto es especialmente curioso por dos motivos. Por un lado, Lina de Sol fue una de las eliminadas en la Gala 0. Pero, además, la producción viene de Gèrard Rodríguez, concursante de OT 2020. Gèrard fue uno de los mejores concursantes (el mejor si atendemos solo a los hombres) de esa edición maldita, pero lleva sin sacar canciones desde 2022. Esperemos que tanto su suerte como la de Lina cambien un poco ahora, porque esto desde luego tiene mérito: con el 1% de promoción (y, suponemos, presupuesto) de sus compañeros, se las apañan para sacar un tema tan digno como ‘La Ventana Abierta’, compuesto en su totalidad por Lina. Nos vienen nombres de otras ediciones como Marilia Monzón (OT 2018).



4. ‘rompeolas’ de Martin Urrutia

El videoclip (perdón, lyric video) de ‘rompeolas’, con dirección de Joaquín Reixa dentro de omglobal -responsables de varios de esta edición y de otros para Rayden o Crystal Fighters-, es quizás el más espectacular de todos, y lo cierto es que va muy bien con las vibes de una canción producida por D3llano que resalta al mejor Martin, el que se ganó su pase directo defendiendo tan bien ‘Somewhere Only We Know’ en la Gala 0. No sabemos si tirará definitivamente por la interpretación o alternará con la música, pero ‘rompeolas’ es una buena idea para llamar la atención de aquellos a quienes no les convenciese el paso de Martin por el programa. Resta puntos, eso sí, tener tan encima nombres como Sen Senra o Guitarricadelafuente, y la duración y estructura, casi de interludio, algo que también comparte con nuestro siguiente puesto…



3. ‘el x venir’ de Violeta Hódar

Como venimos diciendo en muchos de estos primeros singles, ‘el x venir’ (con producción de Sr. Chen) intenta presentar a su artista dejando la canción muy pegada, demasiado, a los referentes para su creación. En este caso, podemos ver a María José Llergo y Judeline sobrevolando a Violeta, que, no obstante, sabe salir bien parada de esto. Sin la presión de tener que “presentarse”, podría sacar grandes canciones ayudada por su voz, su gusto musical y su interpretación. Esto último fue lo que falló en la mayor parte del programa, pero, cuando estuvo presente, como en ‘Crazy’ y ‘Blue Lights‘, nos hizo callarnos y mirar embobados a la pantalla.



2. ‘Sigo Aquí’ de Bea Fernández

Poseedora de la mejor voz de OT 2023, tanto en potencia como en garra (su versión de ‘Se Acabó’ es una prueba), que Bea Fernández no acabase en la final sería un misterio si no estuviésemos ya escarmentados con las ediciones anteriores (sin ir más lejos, Gèrard, a quien acabamos de mencionar). Por suerte, ‘Sigo Aquí’ es una buena carta de presentación para quienes se pudieran haber “olvidado” de ella, y para quienes no hayan visto el programa. Los guiños al propio paso por el programa en otros singles no terminan de funcionar por estar demasiado reciente, pero que el guiño sea a tu yo de 8 años es bien distinto, sobre todo cuando sabes darle la emoción que requiere algo así. Producida por d3llano y escrita por la propia Bea junto a Samuraï, D3llano y Delgao, ‘Sigo aquí’ podría ser el mejor single de esta edición de no ser por…



1. ‘DÓNDE’ de Paul Thin

No me voy a repetir sobre por qué considero que Paul Thin ha sido lo más interesante de esta edición, y quizás lo más interesante que ha pasado en ‘OT’ desde Amaia y Natalia Lacunza, porque ya lo expliqué en este artículo. Pero ojo, porque el granadino afronta ahora un proceso bastante complicado: estar a la altura en canciones propias de las expectativas que nos hemos creado viéndole interpretar las de otros artistas. Con una mezcla de ambición y olfato que recuerda a la de Lola Indigo, si Paul mantiene la cabeza fría y solo se flipa cuando deba hacerlo, le puede ir muy bien. De momento, ha sabido jugar bien sus cartas en la promoción de ‘DÓNDE’ y los easter eggs (como buen swiftie), y ha llevado la performance al videoclip (perdón, lyric video) y a la presentación del single en directo, añadiendo un mashup de sus temas pre-OT, y sin que se lo lleve por delante el entusiasmo ante algo bastante heavy: estar cantando los temas que sacaste cuando no eras nadie en el puto Wizink Center.

Hablábamos al principio de las reuniones con los AR y productores; en el caso de Paul, le insistían en que no había que darle tantas vueltas. Viendo el resultado, imaginamos que les tiene que haber desquiciado en el proceso: ‘DÓNDE’ tiene sus defectos, pero cuenta con la mejor producción que hemos visto en un primer single de ‘Operación Triunfo’, obra del propio Thin (que ya se atrevió a tocar -y mejorar- la sesión de Milo con Bizarrap) junto a Fresquito y Mango. No hay cosas metidas al tuntún, sino una estructura que funciona, y ése es su principal acierto: lejos de querer ser mil cosas para vender rápidamente al artista -y echarle la culpa si no funciona-, ‘DÓNDE’ tiene claro que es solo el primer paso de una carrera que, adivinamos, va a ser un gustazo ir siguiendo. Y además nos ha regalado un meme con el dedón de ‘Paquita Salas’, ¿cómo nos vamos a quejar?