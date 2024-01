Sad Bangers: Llorando en la pista de baile

A petición de Gut Derby, oyente del podcast, dedicamos el nuevo episodio de REVELACIÓN O TIMO a los denominados «sad bangers». Se trata de llenapistas que se han convertido en clásicos en los clubs donde se pincha música pop, pero que curiosamente tienen melodías o letras muy tristes. Por significado, son composiciones más para abrirse las venas que para dar saltos de alegría, aunque a veces hayan producido el efecto contrario.

Nuestro colaborador Jaime Cristóbal nos explica técnicamente en qué consisten este tipo de canciones. En general, suelen ser temas de acordes menores -en contraste con los acordes mayores que suelen tener las canciones bailables-, pero con un beat que las empuja de algún modo hacia la pista de baile.

Dedicamos la primera mitad del podcast a tratar de dilucidar en qué consiste este fenómeno y de cuándo viene; y una segunda mitad a comentar algunos de los ejemplos más ilustrativos. Robyn inspiró específicamente su clásico ‘Dancing On My Own’ en el hit de Ultravox ‘Dancing With Tears in My Eyes’. Hablamos también de algunos temas de dance noventero como ‘Please Don’t Go’, ‘What Is Love’ o ‘Children’; también de temas de Saint Etienne, los Cardigans, Mónica Naranjo y OBK. Y finalmente nos preguntamos si aquellos clásicos de la música disco de los 70 (‘I Will Survive’, ‘Dancing Queen’) serían «sad bangers» o todo lo contrario.



