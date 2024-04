Kim Petras cancela en Primavera Sound 2024

Kim Petras ha comunicado que no podrá llevar a cabo los conciertos en festivales que tenía programados este verano por razones médicas. Primavera Sound es uno de los festivales afectados, pues Petras era uno de los grandes nombres confirmados el jueves 30 de mayo.

«Estoy devastada por tener que escribir esto pero estoy pasando por algunos problemas de salud y bajo recomendación médica he tenido que tomar la dura decisión de no actuar en festivales este verano», ha escrito Petras en Instagram. «Os quiero mucho y espero poder compensároslo pronto».

- Publicidad -

Esta es la segunda vez que Kim Petras es confirmada en Primavera Sound y después no puede actuar. Aunque la primera afectó a todo el cartel, en 2020, el año de la covid.

Kim Petras venía a Primavera Sound cargada con nuevo material, pues solo en 2023 publicó dos álbumes, estos son, ‘Feed the Beast‘ y el rescatado ‘Problématique‘; y, en 2024, ha lanzado la segunda parte de su serie de discos ‘Slut Pop‘, llamado ‘Slut Pop Miami’.

- Publicidad -

Últimamente, Kim Petras ha publicado ‘Ein Tausend Teile’, la versión en alemán de su canción ‘Thousand Pieces’. Entre sus éxitos comerciales recientes se cuenta su colaboración con David Guetta, ‘When We Were Young (The Logical Song)‘.

Primavera Sound se celebra del 29 de mayo al 2 de junio y, paralelamente, entre el 27 de mayo y el 2 de junio, tendrá lugar la programación de Primavera a la Ciutat, con The National entre los grupos confirmados. JENESAISPOP es medio oficial del evento un año más.