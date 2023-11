David Guetta y Kim Petras fusilan ‘The Logical Song’

Continúa la moda de samplear hits de décadas pasadas de manera descarada. David Guetta es experto en la materia, pues con Bebe Rexha ha logrado recientemente uno de los mayores éxitos de toda su carrera fusilando el ‘Blue’ de Eiffel65. ‘Baby Don’t Hurt Me’ es otro de sus lanzamientos recientes.

Kim Petras también sabe del tema, pues su single ‘Alone’ con Nicki Minaj reproducía la base de ‘Better Off Alone’ de Alice Deejay. En su defensa, lo hacía de manera menos obvia de lo esperado. Quizá, por eso, el single ha sido un fracaso en listas, a pesar de la potencia de su nombre invitado.

Es «lógico», en cualquier caso, que David Guetta y Kim Petras unan fuerzas en un single conjunto. Y ‘When We Were Young’ tampoco se corta en fusilar un hit popularmente conocido por todos, ‘The Logical Song’ de Supertramp. De los 90 vamos a los 70. El precedente es por supuesto la exitosa banda alemana Scooter, cuya versión de 2001 fue un éxito en Europa en la época.

La adaptación de David Guetta y Kim Petras no se aleja demasiado del happy hardcore de Scooter, pero, a la fórmula, añade esos pianos trance que tan de moda están ultimamente (lo sabe Ana Mena), sobre todo, desde que Calvin Harris y Ellie Goulding lo petaran con ‘Miracle‘ hace unos meses.

Con todo, sería sorprendente que ‘When We Were Young’ no se convierta en un éxito. Lo tiene todo para triunfar: dos nombres de moda, un sample más obvio imposible, el sonido pop del momento y una letra que apela a la nostalgia sin más misterio. El colorido videoclip ya está disponible.