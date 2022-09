‘Blue (Da Ba Dee)’, el éxito de eurodance de Eiffel 65, vuelve a estar de moda. Recientemente os hablábamos de la adaptación al español de la asturiana PauByChance, que pasaba la famosa melodía de «da ba dee, da ba da» por una pátina de hyperpop. Pero, a nivel internacional, son otros quienes se están llevando el gato al agua adaptando la misma canción.

‘I’m Good (Blue)’, el single conjunto de David Guetta y Bebe Rexha, es oficialmente un gran éxito a nivel global. Sus cifras diarias en Spotify son excelentes (4 millones y medio de reproducciones a tiempo de redacción de esta noticia), tanto como para que la canción ocupe el puesto 3 entre las más escuchadas del mundo en la plataforma sueca. Solo le impiden llegar al número dos macrohits ya conocidos por todos como son el single de Bizarrap y Quevedo, y el de Harry Styles.

- Publicidad -

En las listas oficiales por países, ‘I’m Good (Blue)’ también ha alcanzado posiciones excelentes. Ha llegado al número 1 de Finlandia, Noruega y Suiza, al número 2 de Reino Unido, Irlanda, Dinamarca y República Checa, al 3 de Australia, Canadá, Grecia y Países Bajos, al 4 de Alemania y Austria, al 5 de Nueva Zelanda, al 6 de Hungría y Lituania, al 18 de Francia… En Estados Unidos (46) y España (79) está costando más calar, pero la verdadera repercusión de ‘I’m Good (Blue)’ está empezando ahora: actualmente es la 13ª canción más exitosa a nivel global según el cómputo de Mediatraffic, tras recibir el mayor incremento de puntos de los últimos días.

Con ‘I’m Good (Blue)’, Guetta suma otro éxito a su repertorio, después de triunfar recientemente con ‘Crazy What Love Can Do’ y con sus colaboraciones con Little Mix o Becky Hill. Las noticias son mejores para Bebe Rexha, a la que últimamente le costaba dar con un hit sólido. Su segundo disco, ‘Beautiful Mistakes’, pasaba totalmente desapercibido. ‘Last Hurrah’, el último de sus singles que superó los 200 millones de streamings, data del año 2019.

- Publicidad -

‘I’m Good (Blue)’ no es el primer éxito que comparten Guetta y Rexha: su single conjunto ‘Say My Name’ supera los 500 millones de streamings en Spotify.