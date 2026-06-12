Anitta / EQUILIBRIVM

Anitta ha publicado esta primavera un disco diferente, marcado por las melodías brasileñas, más que por los ritmos, y con un muy visible carácter espiritual. Uno de los temas se llama ‘Deus existe’, la última canción es una oración directamente y hay en este ‘EQUILIBRIVM’ un gusto por la «Ternura» muy lejano al espíritu de hits tan brutos de la pasada década, como ‘Vai malandra’.

La simpática ‘Nanã’, que es una de las pocas canciones bailables, está dedicada a la deidad de origen yoruba, y en las entrevistas Anitta está contando que el álbum habla sobre cómo ve a Dios. El mantra de ‘Ouro’ es «buscar algo que valga más que oro», y su letra invita a abrazar lo negativo que nos ocurre para poder seguir adelante con nuestras vidas: «La vida no deja de presentarte momentos de tristeza, de estrés, ira, dolor / El equilibrio no es la ausencia de eso / El equilibrio es sentirlo, experimentarlo, pero regresar al camino del medio».

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La bossa nova, la samba, el reggae, incluso los detalles jazz empapan una primera parte del álbum muy tranquila y chill, con una Anitta muy relajada, que se está buscando a sí misma. En principio el concepto del álbum implicaba que esa primera parte estuviera en portugués, y la segunda mitad se pasase al inglés y al castellano. Anitta no tiene la suerte de Bad Bunny -que 60 millones de personas hablen en Estados Unidos su lengua materna-, y después del pelotazo dado con ‘Envolver’ en español lo sabe demasiado bien. No podía arriesgarse tanto.

Sin embargo, lo que ocurre en la segunda mitad, más que un cambio de idioma (vuelve el portugués al final del todo) es que el concepto se va pervirtiendo. En la primera parte de ‘EQUILIBRIVM’ vemos a Anitta colaborar sobre todo con artistas femeninas brasileñas en canciones suaves: Melly en ‘Ternura’, Luedji Luna en ‘Bemba’, Liniker en ‘Caminhador’, Marina Sena en ‘Mandinga’… El dúo con Anitta es el tema más escuchado ahora mismo de casi todas ellas. Esto es, la superestrella internacional les ha dado visibilidad y Anitta, por su parte, se acerca a lo que se podría entender como un disco de madurez… que no lo es exactamente.

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En realidad que Anitta se propusiera hacer un álbum «serio» ya era decepcionante para quienes consideráramos ‘Funk Generation‘ una cosa muy seria. Pero lo peor es que en un momento dado el que pretendía ser el álbum más brasileño de Anitta se deja llevar por Shakira en una ‘Choka Choka‘ que realmente choka choka en esta secuencia… como el sonido a lo Karol G de ‘So Much Love’ o el manido sample de ‘Moments of Love’ en ‘Vai dar Caô’. El clásico de Art of Noise contiene una de las melodías más hipnóticas de la historia, y ella lo integra con los ritmos brasileños, pero desvirtúa un poco un álbum que se había caracterizado por su vinculación con la tierra.

Sin grandes «highlights» en su parte más atemporal, ni tampoco en sus «bonus» más rítmicos, ‘EQUILIBRIVM’ contiene grabaciones agradables, solo que sin conformar el disco más «equilibrado» de Anitta.