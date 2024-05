Anitta / Funk Generation

El nuevo disco de Anitta llega con un concepto claro y cristalino: dedicarse plenamente a los ritmos del baile funk brasileño. El título apela a una “generación del funk”, por lo que se presume al disco la aspiración de servir de referente, de tener un impacto generacional. Al fin y al cabo, el funk nunca ha estado tan presente en el pop mainstream y Anitta es una de las artistas que han contribuido a ello.

Por un lado, Anitta acierta dando a ‘Funk Generation’ un sonido global y cohesivo. De principio a fin es una fiesta. A la producción pueden aportar diferentes nombres, de Diplo a Tropkillaz, pero la línea funk prevalece. Es una producción atareada, maximalista, explosiva que, mezclando la calidez de Anitta y los guantazos metálicos de los beats, evoca el ambiente de la favela, donde Anitta se crió.

Por otro lado, las canciones cumplen, aunque no siempre. En el mejor de los casos devuelven a la Anitta más atrevida. Con Diplo, en ‘Funk Rave’ pide “desacato hasta la mañana” en una de las producciones más contundentes de su carrera. El buen equilibrio entre producción bruta y single potencial lo da ‘Joga pra lua’. Y, en la línea más melódica, ‘Fría’ y ‘Meme’ dan la nota través de percusiones y bocinas.

Aunque la cohesión es un acierto de ‘Funk Generation’, no siempre se traduce en decisiones igual de acertadas. No se entiende que Anitta llame a Sam Smith para grabar la simpática ‘Ahí’ y coloque esta canción en penúltimo lugar de la secuencia. Es como invitar a tu amigo a casa y echarlo a los diez minutos. Menos comprensible es que ‘Mil veces’, uno de los singles más inmediatos del disco, sea el que cierre el largo. Antes el camino de ‘Funk Generation’ se ha embarrado con composiciones tan lineales como ‘Savage Funk’ o ‘Puta Cara’, mejores ejercicios de estilo que canciones.

El componente hedonista de ‘Funk Generation’ puede ir a lugares realmente extremos, como en ‘Aceita’, otra (c)producción de Diplo, una de las más ambiciosas y espectaculares del álbum; o en esa ‘Double Team’ donde la palabra “puta” se repite ad nauseam con la colaboración de Bad Gyal y Brray. Sin embargo, en ocasiones ‘Funk Generation’ transmite una energía desmedida en contraste con una evidente falta de ganchos melódicos, lo cual logra el efecto contrario a conseguir ese disco de impacto generacional que Anitta parece buscar.

‘Funk Generation’, que, curiosamente, abre con dos pistas que no se inspiran exactamente en el funk brasileiro, sino más bien en el hip-hop de colores chillones de los ochenta, agrega un puñado de buenos singles al repertorio de Anitta y se no olvida de ofrecer un producto cohesionado, conceptual y bien cerrado, pero echa en falta un mayor ajuste de sus tuercas compositivas. Sin embargo, ‘Funk Generation’ se parece -más que en ningún otro caso- a ese disco que siempre le hemos pedido a Anitta. Aquel ‘Versions of Me‘ (2022) disociado en mil personalidades, era el que se parecía menos.