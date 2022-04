A lo largo de su retraso durante 2 años de pandemia, los que han pasado desde que Jimmy Fallon se refirió a este disco como ‘Girl from Rio’, este álbum ha mutado. Anitta explica que ahora su título es ‘Versions of Me’ porque tiene más sentido. En la portada vemos varias versiones de sí misma en representación de las diferentes Anittas que encontramos aquí dentro.

La superestrella brasileña acaba de anotarse el mayor tanto de su vida con ‘Envolver’, un medio tiempo melancólico que ha logrado situar en el número 1 global de Spotify. Y además cantando en castellano. ‘Versions of Me’ no sigue esa tendencia, sino que se diversifica. Permanece fiel al funk brasileño en ‘Que rabao’, se entrega al afrobeat en ‘Maria Elegante’, juega con el electropop en ‘Boys Don’t Cry’, samplea ‘La Bamba’ en ‘Gimme Your Number’ con Ty Dolla $ign… Lo que no queda muy claro es cuándo ‘Versions of Me’ llega al mundo para demostrar la versatilidad de Anitta como artista, y cuándo para conseguir el éxito a toda costa, pues más que un disco, parece una playlist tan pronto como en la pista 2.

Anitta parece haber tomado buena nota de las cartas de Bad Bunny en ‘Gata’, una canción de ritmo cambiante que pretende ser tan loca como ‘Safaera’. Ella también se inspira en el clásico ‘Girl from Ipanema’ en ‘Girl from Rio’. Ella también quiere su pseudobalada como ‘La canción’, que es lo que busca ‘Envolver’.

De hecho, demasiadas veces lo que ofrece ‘Versions of Me’ parecen «versiones» de otros artistas. Los muelles de la cama de ‘I’d Rather Have Sex’ ya los escuchamos en la cama de Karol G. ‘Boys Don’t Cry’ ha sido comparada con ‘Blinding Lights‘. ‘Love You’ suena tan descaradamente a Britney Spears como la propia ‘Versions of Me’ a la primera Lady Gaga. Todo bastante impropio de alguien con el carisma y la carrera de Anitta.

Extrañamente, uno de los registros en que la escuchamos más cómoda es el dúo con Khalid en ‘Ur Baby’, en inglés. Es como si el sueño de su vida hubiera sido hacer un disco rodeada de superestrellas internacionales. Como si le hiciera tanta ilusión colaborar con Cardi B y Saweetie, y emular a The Weeknd, que no le importara perder su esencia por el camino. En medio de lo anglo y lo latino, en medio de la nada, queda este paso tan impersonal. Lo mejor es que no se llame ‘Girl from Rio’, porque desde luego no viene de Río. Lo peor es que podría llamarse ‘Versions of Others’.