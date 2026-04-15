Anitta y Shakira no chocan en ‘Choka Choka’, pero tampoco sirven

Anitta y Shakira han sacado esta semana su primera colaboración, que formará parte del próximo disco de la artista brasileña, ‘EQUILIBRIVM’. Inspirada ampliamente en los ritmos del funk carioca, ‘Choka Choka’, por desgracia, resulta totalmente olvidable.

Es difícil que una canción que está ligeramente por encima de los dos minutos de duración se haga repetitiva, pero es el caso de ‘Choka Choka’. Tampoco dan ganas de que la canción dure más. Esto se debe a unos versos y estribillos que no presentan demasiadas variaciones en letra o melodía y que, de forma individual, tampoco son demasiado interesantes. Sí que convence más el puente, minimalista en la percusión, pero es tan breve que acaba siendo una anécdota dentro del tema.

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Anitta canta sobre una mujer «acelerada» que «no se comporta» y que «lo que puedan pensar ya no le importa». Es de esas que «le dices ‘hola’ y ella te responde ‘chao'». Es decir, un cliché andante. Shakira, por otro lado, canta sobre un «lobo» que está «animado» y hace una referencia a su propia canción: «Es una loba y es una mujer / No se conforma hasta conseguir lo que quiere».

Lo más curioso del tema es que la única que canta en español en algún momento del tema es Anitta. Todas las intervenciones de Shakira, sin embargo, son en portugués. Incluso cuando intercalan versos en la misma estrofa, Shakira no suelta ni una palabra en español. Eso sí es un soplo de aire fresco.