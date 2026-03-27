Shakira suma otras 2 fechas, tras agotar las 9 primeras

Shakira ha sumado otras dos fechas a su residencia de conciertos en Madrid, los días 10 y 11 de octubre, alcanzando ya un total de 11 actuaciones que tendrán lugar en el espacio Iberdrola Music, que será renovado temporalmente bajo el nombre de Estadio Shakira.

Con esta nueva tanda de fechas, la artista supera el número de conciertos que ofrecerá Bad Bunny en España, que sumaban 10.

- Publicidad -

Las entradas para estas nuevas fechas están a la venta desde hoy a las 14:00 en los puntos de venta habituales, es decir, livenation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés.

Las entradas para los 9 conciertos anunciados previamente también se han puesto a la venta hoy, agotándose en tiempo récord. Son más de 450.000 entradas, informa El País. Tras arrasar con la venta de entradas, Shakira ha añadido estas dos nuevas fechas.

- Publicidad -

Los conciertos del Estadio Shakira en Madrid tendrán lugar, por tanto, primero en septiembre los días 18, 19, 20, 25, 26 y 27, y después en octubre los días 2, 3, 4, 10 y 11