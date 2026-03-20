¿Qué es el Estadio Shakira?: toda la información

Shakira ha confirmado finalmente las fechas españolas de su gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, y conociendo los detalles oficiales se entiende la demora en la publicación de dichas fechas, ya que Shakira no hará una gira al uso, sino que ha ideado una residencia de tres días que tendrá lugar dentro de su propio recinto creado para la ocasión, en la que, además de música, se organizarán una serie de eventos y actividades en torno a la cultura latina.

Primero, al grano: Shakira ofrecerá tres conciertos en el llamado Estadio Shakira de Madrid, que tendrán lugar los días 25, 26 y 27 de septiembre de 2026. El Estadio Shakira será un espacio integrado dentro del Iberdrola Music, en el distrito de Villaverde, muy cerca de Getafe.

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Entradas para Shakira en España

Las entradas estarán a la venta el viernes 27 de marzo a las 10:00 horas en Live Nation, Ticketmaster y El Corte Inglés. Las personas que se registren en www.shakira.com hasta el domingo 22 de marzo a las 22:00 horas tendrán acceso a una primera preventa que empezará el martes 24 de marzo a las 10:00 horas.

La preventa SMusic estará disponible desde el miércoles 25 de marzo a las 10:00 horas, mientras que los registrados en www.livenation.es podrán comprar sus entradas antes de la salida a la venta general el jueves 26 de marzo a las 10:00 horas.

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Qué es el Estadio Shakira

Integrado en el Iberdrola Music, el Estadio Shakira se concibe como una «ciudad paralela» a Madrid en la que, durante los tres días de Shakira en la capital española, el recinto se convertirá en un «destino cultural inmersivo» donde se celebrará la cultura latina a través de actividades curadas por la propia Shakira bajo el nombre de «Es Latina». Estas actividades consistirán en conciertos, exposiciones, charlas, talleres, cine, gastronomía, literatura y experiencias culturales compartidas.

Se trata de un recinto temporal con capacidad para más de 50.000 fans por noche, que ha sido diseñado por el reconocido estudio de arquitectura Bjarke Ingels Group (BIG), el mismo que se encargó de la residencia de Adele en Alemania. El recinto «ofrecerá visibilidad total, acústica de última generación y experiencias premium para los fans, introduciendo por primera vez en España el formato internacional de residencia artística».

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La nota de prensa destaca la relevancia cultural de esta residencia en España: «La Nación Latina no es un territorio geográfico: es una comunidad transnacional unida por el idioma, el ritmo, la creatividad, la resiliencia y la alegría».

En mayo, Shakira ofrecerá uno de los conciertos más importantes de su carrera actuando en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro.