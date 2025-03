‘Antología’: ¿escribió Shakira su mejor canción con 17 años?

Si entras en el perfil de Spotify de Shakira, verás que en el top 5, superando ahora mismo a ‘Chantaje’ e incluso a la sesión de Bizarrap, hay una canción que no tiene videoclip y que fue ¡quinto! single (cuando había quintos singles) de su debut oficial, ‘Pies descalzos’, allá por 1995. Se trata de ‘Antología’, que hace unos días se convertía en el primer tema de una cantante en español del siglo pasado en superar los 500 millones de reproducciones en Spotify. La colombiana ha dejado mínimo un megahit en cuatro décadas distintas, y ha conseguido mantenerse relevante para distintas generaciones, pero este dato sigue siendo impresionante. Aunque, para impresionante, el hecho de que escribiera ‘Antología’ con 17 años. ¿Qué estamos haciendo nosotros con nuestras vidas?

‘Antología’ surgió a partir de la relación que vivió la cantante con el empresario Óscar Ulloa y, como el resto de ‘Pies descalzos’, está compuesta por Shakira y producida junto a Luis Fernando Ochoa, con quien hizo el disco quedándose «hasta las tres de la mañana en el estudio cada noche”, según contó la artista en una reciente entrevista con GQ.

La producción no es lo destacable de ‘Antología’, y admito que no tiene mucha complejidad. Pero esa sencillez, a mi juicio, juega a favor, algo que se ve mucho mejor en la letra… que sí es lo que hace que esta canción llegue tantísimo. Shakira siempre ha sido una gran letrista, capaz de mezclar lo ñoño con el humor y con el deseo, y ‘Antología’ fue precursora de grandes baladas que iría publicando después, como ‘Moscas en la casa’, ‘Que me quedes tú’, ‘Antes de las seis’, o la reciente ‘Acróstico’.

La canción tiene una estructura extraña, con estribillos cambiantes que son casi más estrofas, y, a la manera de la letra de Rafael Pérez Botija para ‘El Amor’ de Massiel, se sirve de metáforas para explicar algo tan indescriptible. ‘Antología’, eso sí, no va tanto a la épica sino a la tierra, añadiendo también inocencia con anécdotas específicas de Shakira que consiguen ser universales. De hecho, podría no mencionar la palabra “amor” en todo el tema, y, aun así, seguiríamos sabiendo a qué se refiere cuando dice “aprendí lo que significa una rosa” o “aprendí a quitarle al tiempo los segundos”. La inocencia del primer amor está presente cuando Shakira descubre que se pueden “reemplazar palabras por miradas” o cuando afirma “despegaste del cemento mis zapatos / para escapar los dos volando un rato”. Si ‘Antología’ se lanzase hoy, veríamos en TikTok fotomontajes de parejas con esa retahíla de fondo, como ha ocurrido con ‘DtMF’.

Tan bonito fue lo que sintió y tan bonito es cómo lo describe que, aunque en la segunda estrofa Shakira intente nombrar problemas o aspectos menos positivos (“mentiras”, “equivocaciones”, “no adecuadas”), casi ni nos damos cuenta. Incluso, olvidamos cómo empieza la canción: hablando de este amor como algo que terminó. ‘Antología’ es Shakira hablando de un amor que ya no existe. ¿O quizás sí? Quizás eso es lo que extraemos de esa canción: la relación se habrá acabado, pero el amor no muere. Lo cual suena precioso pero también es doloroso: demonizar a la persona es más triste, pero es cierto que ayuda a “superarlo”.

Ese dolor lo menciona Shakira al principio de ‘Antología’; la canción es también ella preguntándose si, por mucho que sintiera todo lo que describe, merece la pena, cuando luego puede venir la ruptura y traerle tanto dolor. Y que el final sea “fue por ti que descubrí lo que es amar” en bucle… es una buena respuesta a esa pregunta. Porque lo cierto es que conectar de verdad con alguien es tremendamente difícil, no digamos ya amar (que no «estar enamorado»). Confiar, admirar, cuidar y querer tanto a alguien, y que todo esto sea correspondido… es casi un milagro experimentarlo. Por eso, aunque se haya acabado, si hay alguien que se te viene a la cabeza cuando Shakira canta “fue por ti que descubrí lo que es amar”, puedes sentirte afortunado. No sé si ‘Antología’ es la mejor canción de Shakira, pero, sin duda, es una de las más especiales.