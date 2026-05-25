El show total de Rigoberta Bandini despunta en la consolidación de Festial!

El éxito de convocatoria de Festial! este fin de semana en Alcázar de San Juan certifica que el evento se parece cada vez menos a unas fiestas populares venidas muy arriba y cada vez más a un pequeño festival de cita obligada para los amantes de la música indie de Castilla La Mancha -y un poco también para los de Madrid, que está a 1 hora y 20 minutos en tren-.

Más de 10.000 asistencias se han sumado entre la jornada de viernes y sábado, además de la fiesta de bienvenida del jueves con La Sonrisa de Julia. Las alternativas habitacionales de Alcázar se agotaron, por lo que, ante la buena respuesta del público, la organización tuvo que ampliar la oferta habilitando zonas de camping y glamping.

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Uno de los mayores entretenimientos de Festial! son los conciertos gratuitos en la céntrica Plaza de España durante el día: se nota que detrás de este evento están los responsables de Sonorama. En torno al ayuntamiento aún no se programa a grupos de primera línea, sino más bien noveles, junto a alguna sorpresa, y así se crea un buen ambiente entre melómanos portando camisetas con los cabezas de cartel y el público casual de los bares del pueblo y las terrazas sitos en la misma plaza. Dadas las altas temperaturas, este año se ha ampliado visiblemente el tamaño de la carpa en la plaza y las barras creadas ad hoc: era mucho más fácil resguardarse del sol que el año pasado.

El grupo sorpresa fue Elefantes, pasadas las dos de la tarde -hubo un cambio de última hora, en principio estaban programados a las 15.30-, y quienes actuaron en verdad a eso de las tres fueron Oslo Ovnies.

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Es una curiosa mezcla la de la banda riojana: tres de sus cinco miembros actúan totalmente descamisados, luciendo una inversión en tatuajes muy superior a su caché actual, interpretando una música que bebe del punk, del emo e incluso un poquito del pop y del rap. Todo ello pasado por el Auto-Tune. La mezcla que jamás imaginaste entre Linkin Park, Backstreet Boys, Pignoise y Bloodhound Gang.

Preocupados por si «se entendía su mensaje» y si su concierto se oía bien, el set dejó momentos memorables, como el estribillo «no estoy para tonterías» de ‘NEPT’ o aquel en el que el bajista -el más oscuro de todos, o al menos eso parecía revelar vistiendo 100% de negro- bajó a tocar entre el público.





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Ya en el Complejo Polideportivo Municipal, el recinto principal de Festial!, donde el viernes habían tocado Lori Meyers y Niña Polaca, entre otros, el sábado iba a ser el día de las mujeres. Las Petunias abrieron a las 19.00 horas, con un concierto de punk, solo que socarrón, en el que llegaron a bromear con llevar guitarras pregrabadas.

El punk de 2026 es otra cosa, una cuestión de actitud, y en su discurso no faltaron gritos contra «Ayuso y toda la puta ultraderecha de este país» durante ‘B0mb4’, himnos feministas como ‘SHHH!!!’ con su «no me pidas que mantenga la calma», «no merezco la palabra», hits como ‘Poeta en NY’ y alegatos a favor del underground. Dieron un espacio privilegiado a su tema ‘Marcelo Criminal’, que se acerca al millón de streams, y portaron una camiseta del mismo que emula el logo de El Corte Inglés.



La gran cabeza de cartel era Rigoberta Bandini, con un show de nivel que incluye tantos músicos como bailarinas y coristas, proyecciones de sus propias cámaras en directo y una reivindicación escueta de su último disco, ‘Jesucrista Superstar’. Joyas como ‘JAJAJA’, ‘CXT’ y ‘Simpática pero problemática’ siguen haciéndose demasiado cortas en formato «medley», aunque es verdad que en este entorno festivalero, cuando el público generalista eleva los móviles es cuando suenan viejos hits como al principio ‘In Spain We Call It Soledad’ y ‘Canciones de amor a ti’ o, al final, ‘Perra’ y ‘Too Many Drugs’.

Rigoberta deslumbró con su voz, presencia escénica y simpatía, revelando que nunca había estado en Alcázar, y se benefició del poder de las versiones en un espacio como este. ‘El amor’ de Massiel y ‘Mayonesa’ en acústico fueron de los momentos más disfrutables.

Aunque hay que reconocer que hay tres temas nuevos y propios que tienen un lugar asegurado en su repertorio para siempre: ‘Pamela Anderson’ es uno de los más potentes como hit percutivo; ‘KAIMAN’ fue una de las más bailadas, y además Bandini ha dado con un tema que, como cierre, queda muy bien incluso después de ‘Ay mamá’. Me refiero evidentemente a ‘Busco un centro de gravedad permanente’.

También dieron un concierto muy entretenido MARLENA, para nada deudor tampoco de su paso por Benidorm Fest. ‘amor de verano’, que no falta en su set, ni siquiera es una de sus canciones más reproducidas. Sus canciones pululan entre el pop-rock, lo acústico y lo EDM, todo ello marcadísimo por la grave voz «de barrio» -en el doble sentido de la palabra- de Ana Legazpi, que es lo que da unidad a todo.



También es muy personal la voz de Diego Arroyo de Veintiuno, quebrada y emocional como las grandes voces irlandesas de Dolores, Sinéad o Damien Rice. Hasta te preguntas si es adecuada para la música que realizan. El grupo cerró con el tema que les da de comer, ‘La vida moderna’, el que bromea que «el poliamor son los cuernos de siempre», pero antes retaron al público indicando que su mejor canción es ‘Cabezabajo’, hablaron de «mandar a alguien a la mierda» en ‘Pide un deseo por mí’ y, en definitiva, se entregaron tanto que nadie recordaba su corte de sonido durante un tema, para cuando tuvieron que abandonar el escenario.

La noche se cerraba con otros chicos, los de Sanguijuelas del Guadiana, que han tenido la habilidad y la rapidez de montarse un escenario muy chulo pese a que lo que pasean por toda España es tan solo su disco de debut. Esas cocheras a sus espaldas representan su apego por su tierra Extremadura, a la que apelan en ‘De Badajoz he venío’ o ‘Llevadme a mi Extremadura’ y camisetas que tienen lemas como «suerte la tuya de poder vivir donde naces», muy presentes entre el público.

También recuerdan a su paisano Robe con una versión de ‘Nada que perder’, aunque los cortes que más levantan al respetable son en principio ‘100 amapolas’ y, casi al final pero no al final del todo, evidentemente ‘Revolá’. Un himno generacional que coreó la gente más allá de las 2 de la madrugada, antes de que cerraran la noche Las Chinches como dj’s y el after anunciado a lo grande en la gran pantalla. Que tome nota Madrid, para después del Mad Cool.

