Triángulo de Amor Bizarro: «Nacimos de la prensa musical»

Triángulo de Amor Bizarro celebraban recientemente sus 20 años de historia. Después de tanto tiempo, siguen sacando discos tan redondos como ‘Mi Catedral’, uno de los mejores de su carrera. Sin duda, el más refinado. Isa, Rodrigo y Rafa vuelven a entregar un disco que refleja fielmente los tiempos convulsos en los que vivimos, pero también el atracón de teoría musical que se han dado durante los últimos años.

Antes de hablar de nuestro Disco de la Semana, empezamos conversando sobre el hecho de que JENESAISPOP lleve viva prácticamente el mismo tiempo que la banda gallega: «Es un medio que siempre estuvo ahí con nosotros, y lo hicimos todo un poco a la vez», comenta Rodrigo. Este también asegura que el grupo se mantiene fiel a sus orígenes: «Seguimos haciendo los discos como aprendimos en su momento y creo que por eso llegamos hasta aquí. Siempre fuimos algo desastre, pero fuimos esquivando los baches».

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Hablamos con Triángulo de Amor Bizarro sobre lo que es la música alternativa hoy en día, sus nuevos conocimientos musicales y como se reflejan en su último disco, la dificultad de hacer una canción de pop y el origen de su sonido ligado a la prensa musical.

Habéis dicho que lo habéis pasado bien haciendo este disco. No es lo normal, ¿no?

Rafa: Es que también cada disco es el momento en el que estás. Hay discos en los que igual te lo pasaste muy bien haciéndolo y con el tiempo miras atrás y dices: ostras, esa época no era tan buena como yo pensaba.

Rodrigo: Intentamos hacer igual todos los discos, pero el proceso y las circunstancias cambian porque el entorno cambia, la vida cambia y las cosas que pasan cambian. Una diferencia fue que no teníamos un ansia por hacer un disco, sino que después de la gira del 20 aniversario vimos que nos costaba un poco adaptarnos al formato de tres. Cuando salimos de ese periodo teníamos un sonido nuevo sin buscarlo. Queríamos hacer un disco clásico de rock alternativo, en una época en que eso está muy entredicho, en que hay mucha banda prefabricada, en la que está todo el debate con la etiqueta indie… El rollo de bandas, en teoría, alternativas, pero que son como boybands. No tengo nada en contra de las boybands, que me parece que hay proyectos alucinantes…

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Estamos hablando de grupos que se supone que son de rock, pero no.

Rodrigo: A mí me gusta mucho el pop, pero no me gusta el intento de engañar, porque a mí no me engañan, pero de repente a un adolescente sí. Y entonces se piensa que los grupos alternativos son grupos ultracapitalistas que luchan por el éxito y lo importante es que las canciones sean comerciales. La música alternativa es todo lo contrario. Es música hecha desde la base, desde el barrio, desde los pueblos, desde la gente que no tiene estudios musicales pero sí talento y lo pueden expresar con una guitarra de 100 euros. Durante años, creíamos que era una idea que no hacía falta explicar.

Pasa un poco como con el rap. Se ha desvinculado totalmente de sus orígenes.

Rodrigo: Claro, la ostentación de los 90 era la crítica sociales, pero la ostentación de ahora es pura ostentación. No hay razón, no hay un discurso.



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¿Veis este como vuestro disco más político?

Rodrigo: No había ninguna intención de ello. ‘El Gatopardo’, por ejemplo, sí que es ultrapolítico. Creo que en todos los discos hay un componente bastante político, pero en este la intención era hacer canciones.

Está lleno el disco de vocabulario como «reyes», «lacayos», «dioses digitales». ¿Creéis que ahora los reyes son Jeff Bezos y Mark Zuckerberg?

Rodrigo: Escribo contra el poder. Ahora el poder toma esa forma y está claro que después de la vuelta de Trump, de Milei, todo lo de Palestina, el mundo es diferente. Es decir, hacer un disco y obviar todo eso como si eso no estuviese ocurriendo es que es imposible. Intentar sobrevivir y llevar una vida humana en esta época era un poco la idea que iba sobrevolando todas las canciones que nos iban saliendo. Las canciones de hablar mal de gente chunga es una constante en nuestros discos. Nunca comprendí el discurso de los grupos que dicen que solo hablan de lo bueno y lo bonito porque todo el mundo habla de lo malo.

¿Quién habla de lo malo?

Rafa: Sí que me sorprende que no hay tanta gente hablando en la música abiertamente sobre eso. Hay como mucho más hedonismo. No sé, se está cayendo el mundo y tú estás ahí tomándote una copa en lo alto de un hotel.

Rodrigo: Obviamente, creo que es culpa del algoritmo. La industria potencia eso y llegamos al punto en el que parece que hay que camuflar ciertas palabras e ideas. Somos un grupo que siempre fue con el viento en contra, y yo creo que eso nos fortalece.

¿Creéis que ese tipo de música más combativa no llega o que la gente no quiere escucharla?

Rafa: Creo que no llega. Ahora es mucho más difícil salir de una burbuja en la que quizás mucha gente ni sabe que está o no es tan consciente. Me da la sensación también de que antes había mucha diversidad. Cuando empezamos, había muchos grupos que tocaban en festivales y que ahora se vería muy raro que estuviesen ahí. Todo se va homogeneizando. Y eso también es un reflejo de lo que yo creo que le pasa a la gente.

Rodrigo: No nos planteamos estas cuestiones, simplemente van saliendo en la escritura. Si nos emociona, siempre termina en canción.

«Siempre tuvimos miedo a la música académica porque tienes el riesgo de parecerte mucho más a lo que hace todo el mundo»

Y sigue siendo un disco cohesivo. No parecen ideas metidas al azar.

Rodrigo: Realmente, lo que más cambió en Triángulo, aparte de que ahora estamos en una época más optimista como banda, con más ganas y demás, es que en los últimos años aumentaron mucho nuestros conocimientos musicales. Rafa ha empezado a dar clases de batería. Isa y yo nos metimos en la Escuela Municipal de Música de Boiro, por el hecho de entrar a aprender el piano, por puro hobby. Pero claro, ahí ocurría una colisión de dos mundos. Nosotros venimos de la escuela de escuchar música y tocar. De repente, te encuentras con conocimientos musicales de clásica, de barroco… Eso nos propulsó a nivel musical. En este disco se nota a saco. Hay ideas que ya estaban ahí, pero nos costaba mucho plasmarlas porque lo hacíamos a oído y era un proceso muy largo para nosotros.

Isa: Bueno, llegábamos a otros sitios.

Rodrigo: Creo que no perdimos eso, sino que añadimos.

Isa: Lo que nos permitió también fue envolver nuestro discurso de la mejor forma. Si estamos hablando de temas más comprometidos o demás, puedes envolverlo en algo más digerible si tienes la capacidad musical.

Rodrigo: Lo principal para hacer música es escuchar música, que es cuando formas un lenguaje, cuando aprendes los códigos, cuando interiorizas de forma natural… Siempre tuvimos miedo a la música académica por eso, porque los orígenes son de cosas mucho más estándar y establecidas. Siempre hemos intentado huir de eso. Tiene el riesgo de parecerte mucho más a lo que hace todo el mundo, porque lo que hace todo el mundo es lo que está en los libros de música. Es decir, en ‘SMT’ no estábamos pensando en hacer una canción clásica, sino en The Doors, en ‘Apocalypse Now’

y en ‘La montaña sagrada’. En ese rollo de secta.

También suena a flamenco.

Rodrigo: Yo veo a Manuel de Falla.

Rafa: Suena español.

Rodrigo: Es la escala frigia dominante, que es una escala, de hecho, creo que de rollo escuela de Estados Unidos. Se usaba en Hollywood cuando las bandas sonoras querían situar algo que era de fuera de Estados Unidos, desde ‘Lawrence de Arabia’ hasta Japón, España o África. Realmente, no es una escala del flamenco. A mí a lo que me lleva es a Vietnam. Joaquín Pascual lo transformó y sí le introdujo ese componente de música clásica española.

¿Te daba miedo parecerte a los demás? Porque no se parece nada a los demás.

Rodrigo: Pues esa es nuestra mayor victoria. Le hemos metido cosas que no hicimos antes nunca, como la guitarra con palm muting. No existe en ningún disco nuestro. Es la cosa mas estereotípica del punk. Creo que es la primera guitarra con palm muting que hice en la vida.

Rafa: También es cierto que cuando vienes de hacer las cosas desde banda y local de ensayo, estás acostumbrado a darte en la cabeza contra una pared constantemente hasta que encuentras algo. Ir quitando capas, y demás, es muy intuitivo. Yo creo que siempre partimos de ahí y ni lo perdimos ni lo queremos perder.

Rodrigo: Hay un montón de músicos que tocan mucho mejor que nosotros. No tan especializados, claro. Nosotros lo que tenemos es que estamos especializados en nuestra movida. Es importante también pensar que ese ataque, esa bestialidad en la guitarra, no la aprendes en el conservatorio.

Isa: En el conservatorio no se aprende a crear, sino a ejecutar. Allí no se aprende la creatividad. Yo recuerdo cuando no hacíamos más que una nota.

Rodrigo: Si yo pudiese a día de hoy hacer todos los discos con una nota, lo seguiría haciendo.

Isa: Cuando estábamos en el taller se pasaba por ahí Tom, que era un trompetista americano de la Sinfónica de Galicia. Y venía por allí porque, claro, él se fascinaba con el morro que teníamos. Venía al local a ver si era capaz de pillar algo de improvisación y de salir un poco del rollo de tocar. A ellos les gusta la música también, pero está muy difícil hacer un solo cuando estás muy metido en la interpretación. Ahí, la parte creativa sufre un bachazo importante.

Hay quien ha dicho en nuestros comentarios que es el disco en el que mejor se os entiende lo que cantáis.

Rodrigo: A nosotros nos dijeron que parecíamos más jóvenes (risas).

Rafa: En la preproducción hablábamos de cómo hacer las cosas y queríamos que todo se entendiese bien, no tanto la voz sino todo lo que hacíamos. Eso provocó un cambio de mezcla que también le favoreció mucho.



Habéis hecho muchas cosas nuevas en este disco, como cantar juntos en ‘BBBMV’.

Rodrigo: Eso es porque aprendimos a armonizar bien nuestras voces. Siempre lo intentamos, pero claro, nuestras tesituras están bastante separadas. Fue un trabajo muy guay, pero es que eso son cosas que solo puedes hacer con determinados conocimientos musicales que fuimos aprendiendo durante estos años.

Rafa: Si no, se habrían desechado cosas en el camino.

Rodrigo: Son cosas que la gente aprende muy rápido. No es nada esotérico, pero sí es una misión que llevamos intentando desde hace mucho tiempo. En este disco lo conseguimos.

Creo que a vosotros se os da muy bien hacer pop. Canciones como ‘Diosas adolescentes’ o ‘Sacrificio’. ¿Vosotros medís el porcentaje de pop que queréis en los discos?

Rafa: Yo creo que viene a nosotros.

Isa: Sí que hay una conciencia de decir: A ver, ya hay cuatro oscuridades aquí…

Rodrigo: Nosotros hacemos exportaciones pop cuando entendemos que ese sonido nuevo ya está marcado, porque si no, entras otra vez en el estándar del pop. Tenemos las piezas, esas canciones las desmontamos y con esos hallazgos, con los elementos de esas canciones más duras, hacemos canciones pop. Ese es el proceso. Unas de las primeras fueron, a lo mejor, la de ‘Media Vida’, ‘En la Corte del E.’, ‘Este contra Oeste’… ‘La Corte del E.’ es una canción que tuvo 20 formas diferentes de música. Es decir, con esta canción vino la plantilla de la que salió todo el sonido del disco. A mí me interesa mucho, porque la composición pop creo que es una cosa ultracomplicada. Es un proceso agotador. De alguna forma tienes que sacar el sonido de canciones como ‘Sacrificio’. Tiene que venir antes esa fase de experimentación para que en una canción de pop haya algo que te suene familiar, algo que suene a nosotros y algo nuevo. Si no, es estándar.

¿Cómo se os dio la grabación de ‘Bizarre Love Triangle’?

Isa: Fue una propuesta de Sonido Muchacho.

Rodrigo: Fue en plan de: no prometemos nada. Cuando vimos que con dos acordes del piano la voz y todo ya funcionaba… Me gusta mucho ese tipo de géneros. Yo escuchaba mucho tecnopop y el rollo de sintes y todo eso. Lo que pasa es que es un proceso en el que está uno solo en el ordenador, otro mirando… De hecho, en el libro de Bernard Sumner, de New Order, se cuenta que los problemas del grupo empezaron justo cuando empezaron a trabajar así, con todos mirando mientras uno hacía algo. Lo que tenemos y que no tiene otra gente es la destrucción de guitarras.

Isa: Nuestras armas son los instrumentos, literalmente.

«Somos los alternativos de los alternativos»

Al final, es una réplica casi exacta de la original. Por eso, me recordó a la primera canción que escuché de vosotros, ‘A Cantiga de Juan C’.

Isa: Eso nos lo pidió Carmona, por el 50 aniversario del disco seguramente.

Rodrigo: En la época de ‘Salve Discordia’ quemamos el ‘Today’. Son grupos que son fuentes eternas. Claro, lo que nunca vas a poder hacer son las armonías de las voces.

Rafa: Esa canción, sin embargo, fue como muy divertida de hacer, solamente ir escribiendo la letra… Yo lo recuerdo como que fue muy rápido.

Rodrigo: Normalmente, no nos gusta mucho hacer versiones.

Rafa: Es una putada que se nos dé tan bien.

Rodrigo: Cuando empezamos, lo hacíamos porque todo el mundo hacía versiones para aprender. Pero tenemos, no sé, para dos discos dobles de versiones.

Isa: En los conciertos siempre nos dicen «tocad esto», «tocad tal». No vamos a tocar ninguna versión.



Después de 20 años, ¿pensáis o reflexionáis sobre vuestro propio reconocimiento?. Siempre habéis sido un grupo muy aclamado por la crítica, pero no tanto comercialmente.

Rodrigo: Yo creo que nacimos de la prensa musical. Somos de pueblos pequeños en los que no había escena ni nada. A veces, abría una tienda de discos. Comprar discos era difícil en la época. Tenías que ir a Santiago y la mayoría de catálogos… Entonces, nuestras fuentes musicales eran las revistas, de las que a lo mejor llegaban cuatro ejemplares al pueblo. Entonces claro, creíamos que lo normal era la música que salía ahí. Queríamos hacer música que encajase ahí porque era la que nos gustaba y de la que solían hablar bien las revistas. Y qué pasa, que yo pensaba que eso era la música que escuchaba la gente en nuestro mundo. Lo que escuchaban los chavales. Y cuando hicimos el disco fue como: no, hacemos las cosas mas raras del mundo y la gente nos quiere linchar por ello. Cosas que eran completamente normales para nosotros, para el público eran aberrantes y algo que nunca habían escuchado. Aún nos pasa a día de hoy. Ya van algunos preparados, algunos con los oídos abiertos, pero yo creo que en los festivales la mitad de la gente no se entera de lo que está pasando. La crítica musical siempre nos dio ese empuje para llegar a la gente que sí nos entiende. Si no, estás perdido en el mundo del mercado musical, porque tampoco somos un grupo con una grandísima cantidad de público.

No, pero sí existen grupos alternativos que gozan de ese éxito. Quizás fuera de España.

Rodrigo: Es que nosotros somos los alternativos de los alternativos. Yo esa etapa ya la superé cuando vi lo que escucha la gente.

Rafa: Me acuerdo hablar de Sonic Youth, por ejemplo, que nos parecía el grupo normal.

Rodrigo: Tocaban muy bien y tenían un estilo único, pero era un grupo normal y corriente para nosotros, pero bueno. Sí que tenemos fans. Lo pasamos bien en los conciertos, viene mucha gente. No podemos pedir más.

Isa: Clases de zumba a otro sitio.