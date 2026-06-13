Taylor Swift logra su 7º top 1 en UK y entra en el «Hall of Fame»

Taylor Swift encabeza la nueva lista de singles en Reino Unido con ‘I Knew It, I Knew You‘, su tema para ‘Toy Story 5’. La canción ha logrado lo equivalente a 52.434 copias solo en las islas, y esta vez puede presumir de que habría sido top 1 igualmente sin la ayuda del soporte físico, o variante alguna.

El tema ha obtenido 42.978 puntos de streaming, por 42.116 de ‘Rein Me In’ de Sam Fender y Olivia Dean. Han ayudado a asegurar las 4.000 descargas de mp3 y los 5.000 CD singles vendidos por Taylor, pero no han sido determinantes como en otras ocasiones.

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Este es el 7º número 1 para Taylor Swift en Reino Unido tras los conseguidos por ‘Look What You Made Me Do’ (2017), ‘Anti-Hero’ (2022), ‘Is It Over Now?’ (Taylor’s Version) (2023), ‘Fortnight’ (feat. Post Malone, 2024), ‘The Fate Of Ophelia’ (2025) y ‘Opalite‘. Como veis, son todos bastante recientes y ninguno procede de ‘Red’ o ‘1989’. Aquellos singles rondaron el top 5, destacando el número 2 conseguido por ‘I Knew You Were Trouble’ y ‘Shake It Off’.

En cuanto a ‘I Knew It, I Knew You’, debutó en el Global de Spotify en el número 1 y después ha ido bajando. En su 7º día de vida, la encontramos en el puesto 9, aunque seguramente remontará cuando ‘Toy Story 5’ se estrene la semana que viene.

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Por otro lado, Taylor Swift está de actualidad por ser la artista más joven que jamás se haya reconocido en el Songwriters Hall of Fame. Sombr, que para ella representa el futuro de la música, ha interpretado dos temas en su honor, ‘Cardigan’ y ‘Dear John’. Como recoge Billboard, Swift ha dado un emocionado discurso de 20 minutos, en el que ha hablado de su recorrido profesional: “Si recuerdo mis 23 años de carrera musical, los altibajos y las batallas de la industria, las pruebas y tribulaciones, los vítores y las lágrimas y la avalancha de dudas, las críticas —tanto justas como injustas—, la pérdida total de privacidad, las giras mundiales y las guerras de egos, y los giros del destino, el caos mágico absoluto de este camino que elegí cuando era demasiado joven para recordar siquiera que fuera una elección, componer canciones fue lo más fácil que he hecho en mi vida”.

En la misma ceremonia se ha honrado a Alanis Morissette, a Gene Simmons y Paul Stanley (Kiss) o ha actuado RAYE.