Taylor Swift vuelve bien al country en ‘I Knew It, I Knew You’

Taylor Swift, además de ultimar los detalles de su boda, aparentemente de cara al próximo 3 de julio, tiene nueva música. La cantante acaba de lanzar el tema principal de la banda sonora de ‘Toy Story 5’.

La película se estrena en cines el próximo 19 de junio, pero es este viernes 5 de junio cuando se publica el tema que ha escrito Taylor, que recibe el nombre de ‘I Knew It, I Knew You’.

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‘I Knew It, I Knew You’ marca el regreso de Taylor Swift al country tras su periplo pop de más de una década. Acompañada de su gran aliado, Jack Antonoff, Swift construye una contenta canción sobre reencontrarse con alguien después de mucho tiempo, lo cual tiene sentido por ‘Toy Story 5’ pero también por su regreso a sus raíces americanas.

La paleta instrumental de ‘I Knew It, I Knew You’ incluye armónicas y banjos, también guitarras acústicas y eléctricas, y la melodía es feliz y reconfortante. Musicalmente, Taylor no propone una evolución radical de sus raíces, pero sí natural.

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La mejor noticia es que Swift no cuela una cara b, sino una canción bastante sólida, con cara y ojos, que probablemente sirva a la cantante como apuesta para los Oscar. Sin ser uno de sus singles más contundentes, tiene todo el sentido en su carrera, y vista dentro del contexto de ‘Toy Story 5’ -una película infantil- es mejor de lo esperado.

La cantante ha escrito en Instagram que está muy emocionada por este tema: «siempre he soñado con escribir para estos personajes que siempre he adorado desde que era una niña de 5 años y vi la primera película de ‘Toy Story’. Me enamoré enseguida de ‘Toy Story 5’ y tuve la suerte de conocerla desde los albores de su creación. Escribí el tema en cuanto llegué a casa de ver la película. A veces simplemente lo sabes».

