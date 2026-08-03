Steve Lacy / Oh yeah?

Cuatro años después de ‘Gemini Rights’, Steve Lacy ha vuelto con ‘Oh yeah?’, un trabajo que se ha ido gestando paulatinamente durante todo este tiempo y que se adentra de lleno en territorios melódicos y románticos. Si su anterior álbum a veces quedaba eclipsado por el macrohit ‘Bad Habit’, una brillante producción de bedroom pop y R&B que ha calado a una generación entera, algo similar ocurre con este nuevo proyecto, siendo esta vez ‘the feeling’ la gran estrella de la función.

El que fue el segundo adelanto del álbum es una de esas canciones con auténtico potencial para trascender. Apoyándose en toda una tradición de soul y R&B, la composición se mueve con enorme soltura por sonoridades psicodélicas y dream pop, con preciosos teclados y vientos. La cálida voz de Lacy es un poderoso vehículo cargado de melancolía y pasión que brilla sobre una producción delicada y repleta de ganchos.

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Si bien no hay nada que se acerque a esas alturas, sí se puede encontrar algún otro momento valioso dentro de un disco inconsistente. La desenfadada ‘is it cool?’, junto a SZA, tiene una gran progresión melódica y se beneficia de la convincente interpretación vocal de Steve Lacy en un registro casi rap y de la química entre ambos artistas. Además, cuenta con una de las letras mejor trabajadas del álbum, donde el cantante reconoce su tendencia a la infidelidad y su voluntad por cambiar.

La apertura ‘oh yeah?’ encapsula bien el alma del proyecto. Tiene una producción lujosa y exuberante, en la que la batería, los sintetizadores y las guitarras procesadas se elevan hasta la épica. Y al mismo tiempo, se siente incompleta, como si fuese más un borrador que una versión finalizada. Este tipo de situaciones lastran considerablemente un álbum que deja ideas por aquí y por allá, pero que pese a esos contados destellos, nunca consigue destacar como una obra completa.

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En ocasiones, parece incluso que Lacy quiera complicarse demasiado la vida buscando sorprender o evitando deliberadamente las melodías pegadizas. El caso más flagrante es el de ‘pure color’ con Erykah Badu, una letárgica balada psicodélica que no parece dirigirse a ningún sitio en particular. ‘nice shoes / in your world’ también es frustrante, sobre todo porque la primera parte de la canción (que fue el primer sencillo del disco) es excelente: enérgica y sexy, con un gran uso de percusiones insistentes y una serpenteante línea de bajo. Pero, como si el artista le tuviera miedo al éxito, la encadena con una balada a piano con aire góspel que no tiene demasiado sentido.

Por otro lado, hay otros ejemplos que, aunque no resulten redondos, son más satisfactorios. ‘doom’ es un experimento pop rock que, pese a contar con una letra algo mejorable (“I’m a big baby suckin’ on big titties/ Karma’s a bitch and I bet she’s pretty”), se le perdona todo por lo bien que suenan esas guitarras noventeras y por esa adictiva melodía veraniega. Mientras que ‘bebe’ culmina el álbum con una interesante balada rockera, en la que la voz del cantante suena en un registro tan alto que a veces cuesta reconocerlo, contrastando con la distorsión instrumental.

En ‘Oh yeah?’ hay un intento por acercarse a muchos géneros y probar diferentes estilos, pero Steve Lacy nunca encuentra un denominador común para crear una narrativa coherente entre sus diez canciones. El resultado es un disco lleno de altibajos, con algunos momentos verdaderamente valiosos mezclados con otros más bien mediocres.