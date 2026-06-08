Steve Lacy se pone tierno en la clásica ‘the feeling’

El próximo 17 de julio se publica el nuevo disco de Steve Lacy, responsable de hits milmillonarios como ‘Bad Habit‘ o ‘Dark Red’. El nuevo adelanto de ‘Oh yeah?’ es una preciosa canción llamada ‘the feeling’ que es nuestra Canción del Día.

Se trata de una delicada producción realizada junto a Nicholas Weiss, en la que Steve Lacy se pregunta una y otra vez en el estribillo «Am I your baby?». El resto de la letra es un alegato contra la soledad en el que el artista se pregunta dónde está el ser querido, mientras no puede parar de mirar viejas fotos.

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La suma de delicadísimos teclados y bonitos coros cercanos al soul que apuntan hacia lo clásico, no impide que el sexo haga acto de presencia. En un momento Steve Lacy recuerda explícitamente un polvo sobre una alfombra de un AirBnB, tan lejano como procedente de 2019, pero que le hizo volar como Aladino:

«Uh, when we fucked on your rug, had me floating like Aladdin (Baby, baby)

When we tripped in the Airbnb, 2019 (Baby, baby)»

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El álbum incluirá el single anterior ‘Nice Shoes’, aunque parece que en un nueva versión pegada a otro tema titulado ‘In Your World’

