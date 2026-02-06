Taylor Swift idea una genial rom-com con cameos para ‘Opalite’

Taylor Swift ha estrenado el videoclip oficial de ‘Opalite’ a través de las plataformas de Apple Music y Spotify Premium. Esta decisión se debe a que las visualizaciones de YouTube ya no computan en el recuento de Billboard desde enero de este año. El vídeo de ‘Opalite’ se subirá a YouTube el domingo 8 de febrero.

El clip, dirigido y escrito por la propia Swift, recrea el estilo de las comedias románticas de los noventa, resultando una minipelícula. El vídeo de ‘Opalite’ narra las aventuras amorosas de Swift, que abandona su relación con una «roca» para empezar a salir con el actor Domnhall Gleeson, del que se enamora gracias a un spray de «opalina».

- Publicidad -

Como revela Swift al final del vídeo de ‘Opalite’, su concepto surge durante una entrevista que Swift coincidió en el programa de Graham Norton, que se emite en la televisión británica. Allí, Swift coincidió con Domnhall Gleeson, quien durante la charla bromeó con aparecer en un vídeo de Swift. Sentados en ese sofá estaban también Cillian Murphy, Lewis Capaldi, Greta Lee y Jodie Turner-Smith, y todos ellos -incluido Graham Norton- aparecen en el vídeo.

El vídeo de ‘Opalite’ muestra a Taylor Swift en su faceta más Katy Perry. Taylor, por cierto, ha confirmado que el vídeo ha sido rodado usando película fotográfica analógica (celuloide), en lugar de cámaras digitales.

- Publicidad -

‘Opalite’ era el segundo single obvio de ‘The Life of a Showgirl’, ya que es el tema más escuchado del disco después de ‘The Fate of Ophelia’. En una encuesta de JENESAISPOP, ‘Opalite’ recibió el 65% de los votos frente al resto de canciones.

