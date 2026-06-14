Martin Garrix avanza su tema con Madonna, ‘Bizarre’

Durante una actuación en Nueva York, Martin Garrix ha pinchado lo que parece su colaboración con Madonna. Se escucha a la cantante pronunciar la palabra «bizarre», por lo que se asume que se trata del tema así llamado contenido en el álbum ‘Confessions II’.

Los fans de M le están dando veracidad porque una persona que asistió a la escucha del álbum en Estados Unidos mencionó «un banger que empieza con la letra B», desde antes de que se conociera el tracklist. El único tema de la secuencia que empieza por la letra B es ‘Bizarre’ y empezaba a ser raro que no se supiera nada de él.

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Y es que ‘Bizarre’ no aparece en el corto sobre el disco que acaba de estrenarse en Tribeca, pero parece que Madonna se dirigirá a varios targets en esta era: ‘Danceteria’ para sus seguidores de siempre, ‘Read My Lips’ con Feid para el público latino, y este ‘Bizarre’ para los nostálgicos de la EDM.

Todo ello sumado a los 3 singles ya conocidos, a destacar ‘Bring Your Love‘ con Sabrina Carpenter, y a los teasers de otras 2 canciones, ‘Good for the Soul’ y ‘One Step Away’.

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Martin Garrix es responsable de hits monstruosos junto a artistas como Bebe Rexha y Dua Lipa, como ‘In the Name of Love’ o ‘Scared to Be Lonely’. Menos repercusión ha tenido su tema reciente junto a Ed Sheeran, ‘Repeat It’.

É MAIS UM HINO CHEGANDO! Confira trecho de “BIZARRE”, música inédita do álbum CONFESSIONS II, tocada ontem por Martin Garrix durante seu show em Nova York pic.twitter.com/6jbGPnuf9G — Madonna Brasil (@SiteMadonnaBR) June 14, 2026

Martin Garrix dropped brand New ID!!😮🔥 Who’s behind this?? Video: the_planet_raver/ IG pic.twitter.com/6K4rhzsWRr — Martin_garrix_is_legend (@legendgarrix96) June 14, 2026