Localizada con vida Linda Perhacs

Linda Perhacs ha sido localizada con vida. Las personas que habían impulsado la búsqueda han confirmado que la artista de 82 años «está a salvo y en un nuevo centro de cuidados».

El grupo de amigos y colaboradores que había alertado de su desaparición ha agradecido el apoyo recibido a través de redes sociales: «La comunidad realmente se unió para garantizar el bienestar de Linda». También han señalado que compartirán más información cuando haya novedades.

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La alarma se había disparado después de que su entorno asegurara no tener noticias de Perhacs desde hacía ocho meses. Su ex-mánager Laurel Stearns llegó a presentar una denuncia por desaparición ante el Departamento de Policía de Los Ángeles, mientras músicos como Robin Pecknold, líder de Fleet Foxes, o Julia Holter contribuían a difundir la búsqueda en redes sociales.

Perhacs publicó el álbum de culto ‘Parallelograms’ en 1970 y regresó en 2014 con ‘The Soul of All Natural Things’. En 2017 apareció ‘I’m a Harmony’, una recopilación de grabaciones inéditas realizadas entre 1966 y 1970.