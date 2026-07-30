Localizada con vida Linda Perhacs

Linda Perhacs ha sido localizada con vida. Las personas que habían impulsado la búsqueda han confirmado que la artista de 82 años «está a salvo y en un nuevo centro de cuidados».
El grupo de amigos y colaboradores que había alertado de su desaparición ha agradecido el apoyo recibido a través de redes sociales: «La comunidad realmente se unió para garantizar el bienestar de Linda». También han señalado que compartirán más información cuando haya novedades.
La alarma se había disparado después de que su entorno asegurara no tener noticias de Perhacs desde hacía ocho meses. Su ex-mánager Laurel Stearns llegó a presentar una denuncia por desaparición ante el Departamento de Policía de Los Ángeles, mientras músicos como Robin Pecknold, líder de Fleet Foxes, o Julia Holter contribuían a difundir la búsqueda en redes sociales.
Perhacs publicó el álbum de culto ‘Parallelograms’ en 1970 y regresó en 2014 con ‘The Soul of All Natural Things’. En 2017 apareció ‘I’m a Harmony’, una recopilación de grabaciones inéditas realizadas entre 1966 y 1970.