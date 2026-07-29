Muere Glen Hansard en un accidente de moto

La BBC informa de la muerte de Glen Hansard, músico irlandés ganador de un Oscar, a los 56 años, tras sufrir un accidente de moto en Dublín. El artista falleció en la madrugada del miércoles después de un siniestro con un único vehículo en Lower Road, en Lucan, al oeste de la ciudad, según ha confirmado la policía irlandesa, que busca testigos del accidente.

Hansard fue conocido como líder de The Frames y también por su aparición en la película ‘The Commitments’ (1991), donde interpretó a Outspan Foster. Su mayor reconocimiento llegó en 2008, cuando ganó el Oscar a Mejor Canción Original por ‘Falling Slowly’, el precioso tema que escribió junto a Markéta Irglová para la película independiente ‘Once’.

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Además de su trayectoria con The Frames, Hansard formó junto a Irglová el dúo The Swell Season y desarrolló una carrera en solitario con discos como ‘Didn’t He Ramble’, nominado al Grammy a Mejor Álbum Folk en 2016. En 2024 actuó en el festival Noches del Botánico de Madrid.

Más allá de ‘Once’, Hansard era una de las figuras más respetadas de la música irlandesa contemporánea. Durante las últimas dos décadas compartió escenario con artistas como Bruce Springsteen, Joni Mitchell por su cumpleaños, Ed Sheeran, Eddie Vedder o los propios Pearl Jam. En 2023 protagonizó uno de los momentos más emotivos del funeral de Shane MacGowan al interpretar ‘Fairytale of New York’ junto a Lisa O’Neill y los miembros de The Pogues.

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Su carrera también estuvo marcada por numerosas colaboraciones para el cine. Interpretó ‘Take the Heartland’ para la banda sonora de ‘Los juegos del hambre‘ (2012) y compuso ‘Come Away to the Water’, incluida en el filme en una versión de Maroon 5 y Rozzi Crane. Años después volvió a unir fuerzas con Eddie Vedder en ‘My Father’s Daughter’, incluida en la película ‘El día de la bandera’ (2021), dirigida por Sean Penn.

Hansard nunca dejó de publicar música. Tras editar ‘All That Was East Is West of Me Now’ en 2023, este mismo año había ampliado su discografía con el doble álbum de autoversiones en directo «Don’t Settle», dividido en facciones «este» y «oeste». Entre otras curiosidades de su trayectoria figuran un cameo como músico callejero en Los Simpson.

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Era un guiño a su pasado. Nacido en Dublín en 1970, Hansard comenzó precisamente tocando en las calles de la capital irlandesa antes de alcanzar la fama. Era padre de un niño de tres años. Su equipo de representación ha comunicado que su familia está «profundamente conmocionada y rota de dolor» por la pérdida y ha pedido privacidad en estos momentos.

