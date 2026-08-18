Fontaines DC plantean si soñar es posible en este mundo corrupto

Fontaines DC, que acaban de estar este mes en nuestro país, actuando en escenarios increíbles de Pamplona, Alicante y el Baluarte de la Candelaria, están de regreso con nuevo álbum. Precisamente en esta nueva gira han estrenado 2 temas nuevos, ‘Six Shot Morning’ y ‘Marianne’, y este último ha resultado ser el primer adelanto de su próximo disco. Es nuestra Canción del Día hoy.

Hace unos días la banda irlandesa dejaba caer que su nuevo álbum podía titularse ‘Dopamine Chamber’ y esa información se ha confirmado hoy. El álbum está listo ya y saldrá el próximo 16 de octubre, esto es, en menos de 2 meses. Ya están disponibles los pre-predidos.

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Grian Chatten ha declarado que el álbum recibe su nombre porque sencillamente lo consideran una verdadera «cámara de dopamina», en una nueva reflexión sobre la humanidad y la no humanidad; mientras que el bajista Conor Deegan ha explicado: “Nuestros discos siempre han cuestionado la idea de lugar”. “Primero Dublín, después estar lejos de Dublín y luego intentar encontrar el romanticismo en otros lugares. En este disco la pregunta pasó a ser: ¿a dónde escapas?”.

Por un lado apuntan hacia «uno mismo, hacia el hedonismo, la fantasía, la perfección estética, la juventud eterna o el interminable gesto de actualizar una pantalla». Por otro lado, de vuelta a la Tierra, hablan de Venecia, Viena y Sicilia como lugares de inspiración.

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Pistas sobre ‘Dopamine Chamber’ en la nota de prensa

Según el sello XL, el álbum producido por James Ford deja atrás «el lenguaje guitarrero de sus primeros discos para adentrarse en un sonido más frío, extraño y sintético».

‘Marianne’ se inspira en parte en la serie de suspense ‘Ripley’ (2024), para hablar de escapismo y de hedonismo a modo de «canto de sirena, ofreciendo al oyente una vía de escape del olvido —o hacia él—. La canción plantea renunciar a la imaginación o ser consciente de la catástrofe.

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La nota de prensa es generosa en metáforas y descripciones sobre lo que encontraremos en el álbum: «‘Dopamine Chamber’ aparece como una constelación detrás de ondulantes suspiros de smog: baladas poderosas y melodías de himno que brillan entre la oscuridad. En un mundo que parece avanzar hacia el colapso, el disco se pregunta cómo se transforma el placer en medio del peligro y qué revela sobre nosotros nuestra búsqueda de ese placer (…) El grupo se mueve entre la gratificación y el miedo hasta que ambos terminan fundiéndose, reflejando la saturación provocada por la inteligencia artificial, el colapso medioambiental y la violencia política, todo ello circulando a través de los mismos algoritmos que los memes, los chistes y la cultura de las celebridades».

Añade Grian Chatten: “Creo que ‘Romance‘ era quizá un 60 % humano y un 40 % corrompido por la automatización y la pérdida de sensibilidad. Este parece más bien un 60 % corrompido: la máscara está ocupando un poco más el lugar del rostro (…) Sentí que sería más poderoso eliminar la esperanza y reflejar honestamente la fealdad. Este disco necesitaba sentirse más como una advertencia catastrófica”.

Reseña de ‘Marianne’

En ‘Marianne’, las guitarras efectivamente dejan paso a los sintetizadores en una canción con un punto muy cinético: la «sensación cinemática» es algo que aparece citado de manera explícita en el estribillo. También aparece una sección de cuerdas. Estos Fontaines DC se acercan a Italia (y Francia) tanto o incluso más que los últimos Arctic Monkeys, sonando también cercanos a una banda sonora épica, sintética y melancólica, tipo ‘Drive’. Esta «Marianne» no tiene, pues, nada que ver con la de Leonard Cohen, a quien sí ha recordado el grupo en otras ocasiones.

La letra del tema no puede esquivar un destino fatal: «Puedes seguirme, puedo ayudarte a desaparecer», indica antes de añadir: «entiende que esta esta es tu vida, aunque puedes seguir soñando». La outro continúa conjugando sueños («mis sueños están hechos de ti», «tú también sueñas conmigo»), aunque la cadencia tristona de la melodía y la producción nos hacen replantearnos si soñar es posible en ese mundo «corrompido en un 60%» al que apelan.



