Las Petunias, Almodóvar y más, en las protestas contra los desahucios en Sol

La protesta contra los desahucios que empezó el sábado en Madrid con una manifestación bajo el lema ‘Ni una Maricarmen más’ sigue este lunes en la Puerta del Sol, donde continúa la acampada. La marcha ha reunido a unas 25.000 personas, según la Delegación del Gobierno, y durante estos días la plaza ha acogido también actuaciones y la visita de varias caras conocidas, entre ellas Pedro Almodóvar.

El director se ha acercado a la acampada el domingo y ha contado que había llevado comida para los manifestantes, aunque ya tenían suficiente, así que ha terminado comprando unas mesas en una tienda cercana. También ha defendido que «los políticos tienen que arreglarlo porque son los que nos gobiernan» y que todo ciudadano tiene derecho a una vivienda.

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Aitana Sánchez-Gijón ha acudido junto a su hijo, el rapero Teo Lucadamo, que además ha sido uno de los artistas que han actuado durante el fin de semana en la plaza. También han actuado Las Petunias, que han dejado uno de los momentos más recordados de la jornada al adaptar su éxito ‘Marcelo Criminal’ para convertirlo en ‘Ayuso Criminal’. Por Sol han pasado también Carlos Bardem, Juan Diego Botto o Samantha Hudson, entre otros.

La protesta ha sido después del desahucio de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que el miércoles tuvo que abandonar la vivienda en la que había vivido durante 70 años. Su caso ha acabado convirtiéndose en uno de los símbolos de las protestas por la vivienda y está detrás del llamado «decreto Maricarmen» que el Gobierno prevé llevar este martes al Consejo de Ministros.

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La acampada sigue adelante con más de 300 tiendas instaladas en Sol. Los organizadores han anunciado que mantendrán la protesta a la espera de conocer las medidas del Gobierno. El Sindicato de Inquilinas reclama, entre otras cosas, contratos de alquiler indefinidos y protección para las personas que se enfrentan a un desahucio sin alternativa habitacional.

La protesta también se ha extendido a Barcelona y otras ciudades, donde durante estos días se están produciendo concentraciones por el mismo motivo.

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