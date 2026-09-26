Robert Pattinson dispara las ventas de Las Petunias sin saberlo

Robert Pattinson ha hecho que Las Petunias vendan más de 2.000 camisetas en menos de 24 horas. El actor ha aparecido con una camiseta de ‘Creo que soy de porcelana’, el debut del grupo madrileño, durante la promoción de ‘Primetime’, la nueva película de la que es protagonista. El problema es que la camiseta es pirata: Las Petunias nunca la han puesto a la venta.
Según cuenta el grupo, han descubierto que la camiseta es un diseño no oficial que estaba a la venta sin su autorización. La ilustración es obra de lolabooa, que descubrió que una tienda online, aparentemente de un diseñador chino, la estaba vendiendo como si fuera un diseño propio por unos 80 dólares, mientras que Las Petunias venden oficialmente su camiseta por 15 euros.
Las Petunias no saben cómo una de esas copias ha acabado en manos de Pattinson. Curiosamente, poco después de que descubrieran el plagio, la web china dejó de vender la camiseta.
La imagen del actor, que ha llevado la camiseta con el logo de Las Petunias en hasta dos tiktoks promocionales, se ha hecho viral y Las Petunias han decidido rentabilizar el asunto lanzando su propia versión oficial y, de paso, defender una buena causa. En menos de 24 horas han vendido más de 2.000 camisetas y cuentan que todos los beneficios irán destinados al Sindicato de Inquilinas.
Conviene no dar por hecho que Robert Pattinson sea fan de Las Petunias, ni siquiera que sepa exactamente qué camiseta está llevando, ya que no es oficial. Si fuera realmente fan de la banda, lo normal sería que hubiera comprado merchandising oficial a través de sus canales. ¿Quizá ha sido un regalo? Las Petunias han intentado contactar con su estilista y su mánager, pero no han recibido respuesta.
@a24
Robert Pattinson and Skyler Gisondo said it best. Get tickets to PRIMETIME please, now, thank you. In theaters everywhere this weekend.