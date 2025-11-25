Las Petunias se mean de risa lit con el rap de Antonio Resines

Las Petunias, que el año pasado se hicieron un hueco con su disco ‘Creo que soy de porcelana’, publican esta semana un EP llamado ‘Ahí te pudras, maldita’. Habla de la infancia y del cambio, y viene presentado por un tema llamado ‘Historias de mi madre’ en cuyo vídeo vemos a sus madres haciendo de ellas mismas, y ahora también por otro titulado ‘Tirant lo Blanc’. Además, han publicado un split excelente este mismo otoño junto a Amor Líquido, ‘No seré una estrella‘.
A su paso por MEISTER OF THE WEEK, nuestra sección comisariada por Jägermusic centrada en artistas noveles, Las Petunias han escogido hablar de algo tan inesperado como conocido por todos: el rap de Antonio Resines en los Goya. Sí, aquella actuación que en 2012 se viralizó incluso antes de que existieran ciertas redes sociales. Le acompañaron El Langui, Juan Diego, Javier Gutiérrez y Tito Valverde.
¿Por qué habéis escogido hablar del rap de Antonio Resines en los Goya?
No hay una vez que pongamos ese vídeo y no nos riamos y siempre lo vemos un par de veces más. Tenemos muchos recuerdos asociados a él. En nuestra primera gira pasamos muchas horas las tres solas en un coche, de ahí la canción ‘Audi 4 latas’, y teníamos que encontrar cosas que hacer para no aburrirnos. Una de nuestras actividades favoritas es revisar vídeos del clásico internet y cada una va enseñando sus vídeos nicho favoritos. Así fue como revisitamos esa actuación y casi tenemos un accidente por lo mucho que nos estábamos riendo. Recordamos las gotas de pis en las bragas todavía.
Hacía vuestra mayor «obsesión como banda», no sé… ¿el catálogo de Elefant? ¿No os une ningún otro grupo, sello, discografía más que esto? ¿Tanto diferís estilísticamente en gustos? LOL
Hombre, por supuesto que hay miles de bandas y artistas que nos unen, pero podemos llevarnos el trabajo a casa. Nosotras somos amigas fuera de esto, y también tenemos que hablar otras cosas aparte de música porque si no, nos volvemos locas. Sobre todo cuando estamos grabando, de escuchar música casi 24h al día, necesitamos esos pequeños momentos de desconexión que dedicamos a podcasts o libros, ¿pero qué mejor que Resines haciendo su mejor actuación hasta la fecha? Somos intelectuales al final del día.
¿Qué parte os gusta más? ¿Cuando dice algo ininteligible o cuando se entiende media frase?
Cuando dice “UNA FO” (las primeras “palabras” que consigue pronunciar)
El actor apela en verdad a cuando ganó un Goya en 1998 por interpretar a un carnicero castrado en ‘La buena estrella’. ¿Os dio curiosidad y visteis la película o la promo no le sirvió para nada?
Al principio pensábamos que también se lo había inventado y que era mentira… Tardamos un tiempo en darnos cuenta, así que nunca la hemos llegado a ver, pero deberíamos quedar para hacerlo.
¿Alguna cara favorita entre las que se ven entre el público, durante el rap en general?
José Coronado pone una cara de querer morirse de vergüenza en algún punto del rap y le damos gracias todos los días.
«Todo este rollo cutre-core que rodea la actuación es lo que la hace tan genuinamente graciosa»
¿Cuál sería vuestro 2º rapero favorito en este elenco de raperos que incluye a El Langui y Javier Gutiérrez, entre otros?
Creemos que El Langui guarda muy bien la compostura cuando invita a toda la sala a cantar y nadie le sigue el rollo. Alguna vez nos hemos sentido identificadas (risas), así que él es el top 2 sin duda. Sobre todo por su ingenio y a la hora de salvar la actuación de Resines cuando dice algo como “estaba cantando en inglés”, lo cual nos hace aún más gracia.
Todos los raperos del vídeo son hombres aunque en 2012 ya existe Nicki Minaj, además de otras pioneras como Missy Elliott, ¿a qué actriz os habría gustado ver rapear ahí?
Clarísima respuesta. Yolanda Ramos y Malena Alterio. Nadie podría hacerlo como ellas.
¿Qué os parece la base del tema rap, en lo estrictamente musical?
Pues tiene un aire a que la han sacado directamente desde youtube que nos flipa. Todo este rollo cutre-core que rodea la actuación es lo que la hace tan genuinamente graciosa. Esa base seguramente la habrá hecho un adolescente en su cuarto una noche de 2010 y simplemente por eso mola. Es pegadiza, es resultona, retumban los bajos… ¿se puede pedir algo más?
«En una industria donde hay hombres que cometen todo tipo de abusos sin recibir ningún tipo de castigo o “cancelación” qué importa si la gente piensa que somos malas, la vara de medir está tan trastornada que no tiene sentido tomarse en serio ciertos comentarios negativos»
Antonio Resines ha salido enfadado a veces porque le pregunten por el rap, y otras veces aceptándolo como hito de su carrera. ¿Os veis aceptando con humor y naturalidad así algún momento «backlash» que podáis tener? ¿Os afectan las críticas?
Por supuesto. Parte de este trabajo es asumir las cagadas y aprender a fallar, sobre todo por ser sinceras con nosotras mismas y con el público. En todas las entrevistas que hacemos contamos cosas embarazosas y no nos importa. Nuestra honestidad es un arma de doble filo pero es nuestra.
En una industria donde hay hombres que cometen todo tipo de abusos sin recibir ningún tipo de castigo o “cancelación” qué importa si la gente piensa que somos malas, la vara de medir está tan trastornada que no tiene sentido tomarse en serio ciertos comentarios negativos estúpidos y machistas, habría que poner el foco colectivamente en criticar a ciertas personas y dejar a las bandas de chavalas en paz.
Si vosotras hicierais un rap, ¿a qué canción os gustaría que se pareciera?
Quizá algo estilo Doechii, pero no seríamos capaces de ejecutar nada que conlleve tener swag. Acabaríamos haciendo algo tan swagless como nuestro querido Resines.