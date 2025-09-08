La canción protesta contra la industria de Amor Líquido

La banda de punk Amor Líquido ha lanzado en La Castanya un split con Las Petunias compuesto por dos temas. Son ‘Baila’, publicado el pasado mes de junio, y ‘No seré una estrella’, presente entre las novedades de la semana y nuestra Canción del Día hoy.

«No seré una estrella si no me puto pagáis» es el estribillo chillado a lo riot-grrrl de este señor temazo de punk, en el que ha cabido alguna virguería de producción en clave de humor. Sobre todo ese efecto de la voz en «viral-al-al».

Y es que ‘No seré una estrella’ es una canción protesta contra la industria musical, en la que Amor Líquido y Las Petunias se rebelan contra la esclavitud que conlleva. La letra carga, entre otras cosas, contra las estadísticas y los tops del año. «No quiero componer pensando en gustarle a todo el mundo», dice, y en otro momento añade: «Esto era un sueño y se ha convertido en una pesadilla».

Amor Líquido lanzaron en 2024 su disco homónimo, que contenía temas como ‘Mírame’, ‘A ver quién miente más’ o un dúo con Jimena Amarillo, aunque podría ser el que ahora ultiman el que les haga dar un salto en popularidad.

