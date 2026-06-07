Pedro Sánchez, con Damon Albarn, Amaia, Juanjo y Martin, en Primavera Sound

Ajeno a los últimos escándalos que le rodean (Leire, Zapatero), nadie sabe muy bien si en serio (Ábalos, Cerdán) o por puro troleo (Begoña Gómez, David Sánchez, el mismo Fiscal General del Estado), Pedro Sánchez se pasó este sábado por Primavera Sound en Barcelona. Unas horas después de recibir al Papa en Madrid.

El primer Presidente del Gobierno del país que no juró el cargo sobre la Biblia lució exultante junto al pontífice por la oposición de León XIV a las políticas de ultraderecha y por su sintonía en cuanto a política migratoria, y después se fue a ver a los Gorillaz.

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Como vemos en un vídeo subido a redes, Pedro Sánchez no quiso faltar al show de la banda paralela de Damon Albarn. Es muy fácil adivinar por qué, si leéis la crónica de Mireia Pería sobre el concierto de Gorillaz, pues tuvo una previa centrada en Palestina, con un Damon Albarn que portaba una chapa del Che Guevara. En el vídeo, Sánchez-Castejón y Damon parecen comentar esa chapa.

Cuando creías que a Pedro Sánchez solo le entienden fuera de España, donde es un referente para la izquierda internacional aunque solo sea una cuestión de eliminación, en el vídeo compartido en redes también aparece saludando a otras estrellas del pop de nuestro país, como Amaia, Juanjo Bona y Martin.

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Ya no es un shock para quien haya seguido el interés de Pedro Sánchez por la cultura pop desde hace 10 años (cada semana hace una recomendación en TikTok, lo cual puede implicar a Vera Fauna o a Restinga), pero sí algo noticiable. Justo un día después de la cancelación de Festival de Les Arts en Valencia por temas de ruido, ha dejado esta declaración en un podcast de Radio Primavera: «Los festivales ayudan a expandir la música y el arte. La música en vivo une, convoca, moviliza y llena de energía».

Y también ha escrito esto en redes: «Primavera Sound es mucho más que música. Es talento, creatividad y una forma de mostrar al mundo una Barcelona y una España abiertas, diversas y llenas de energía. Su éxito internacional habla de una sociedad plural que entiende la cultura como un espacio de encuentro, convivencia y libertad. Gracias a todas las personas que lo hacen posible año tras año, y al compromiso del festival con valores como la paz, la solidaridad y la defensa de una cultura que nos acerca y nos une».