El creador de Gaga Daily sale de prisión tras 2 años y medio

Mientras Lady Gaga ha triunfado con ‘Die With a Smile‘, ‘Abracadabra‘ y la gira ‘Mayhem‘, su mayor fan no se ha enterado ni de la mitad. Kirill Nguyen, creador de Gaga Daily, acaba de salir de prisión después de pasar alrededor de dos años y medio entre rejas en Bielorrusia.
Nguyen, de 32 años, fue detenido en 2024 cuando regresó a Bielorrusia para visitar a su familia. En 2020 había participado en una protesta contra el Gobierno de Alexander Lukashenko, cuya reelección fue ampliamente cuestionada, y cuenta a Pitchfork que simplemente salió a la calle con una bandera y caminó. Tras su detención, un amigo se hizo cargo de Gaga Daily, mientras él permanecía incomunicado de la actualidad pop.
Ahora ha contado a Pitchfork cómo fue escuchar ‘Abracadabra’ por primera vez en prisión. Sabía que Gaga había sacado una canción nueva porque se lo habían contado por carta, pero no había escuchado ningún adelanto ni sabía qué opinaban los fans. La canción empezó a sonar en la radio de la prisión hasta tres veces al día. «Por primera vez en quizá 20 años» estaba escuchando una canción sin haber oído antes ningún snippet ni saber qué decía internet sobre ella.
La playlist carcelaria era más pop de lo esperado, por lo que cuenta. «Imagina que estoy en prisión, estoy comiendo comida de prisión y todo lo que escucho cada día es ‘Rush‘ de Troye Sivan», cuenta. También recuerda escuchar ‘Alone‘ de Kim Petras y Nicki Minaj mientras hacía trabajos físicos. ¡Slay!
Nguyen ha vuelto a Gaga Daily y tiene bastante trabajo por delante para ponerse al día. Entre otras cosas, se enteró de que Gaga había sido madre justo después de salir de prisión. Y cuando le preguntan si espera que Gaga hable más sobre Bielorrusia, lo tiene claro: «Lo que me importa es cómo va a sonar el próximo disco».