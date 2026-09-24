Sugababes detallan su 9º disco y lanzan la elegante ‘Ghost’

Hace poco hablábamos con la banda americana Sports sobre lo gracioso de esperar hasta tu quinto lanzamiento para sacar un álbum homónimo. Sugababes han esperado al noveno, como los Beatles, aunque técnicamente, con la formación de Keisha, Mutya y Siobhan, ‘Sugababes’ es el tercero, tras el debut ‘One Touch’ en 2000 y, mucho tiempo después, su reunión en ‘The Lost Tapes‘ de 2022, su «disco perdido». Tememos que por ahora las plazas para ser una Sugababes han expirado (de momento).

El nuevo disco de Sugababes ya tiene fecha, al fin: el 12 de febrero de 2027. Aparte del pre-order, la fecha y la portada, se ha dado a conocer un nuevo single, ‘Ghost’, que en principio no tiene que ver con el disco de Siobhan en solitario, ‘Ghosts’. Este tercer adelanto se une a los estupendos ‘Jungle‘, el aún mejor ‘Shook‘ y el sosegado, que no peor, ‘Weeds’.

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‘Ghost’ es uno de esos temas que suenan a las Sugababes clásicas: un soft pop-disco con bajos marcados y sintetizadores que visten una melodía lujosa, rodeada de capas vocales que permiten a cada una de las vocalistas lucirse a su manera, antes de desembocar en uno de sus redondos estribillos. La Canción Del Día habla de despedir al yo del pasado para dar la bienvenida al nuevo, y esa madurez se refleja en la música, sin dejar de ofrecer el típico gancho pop por el que han sido siempre conocidas.

‘Sugababes’:

01 Peace and Love

02 Jungle

03 Ghost

04 Love Language

05 Modern Love

06 Shook

07 After All

08 Weeds

09 Plot Twist

10 Scorpio

11 Ain’t it Funny

12 Full Circle



