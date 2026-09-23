Hilary Duff vuelve a España con un único show en 2027

Hilary Duff volverá a España en 2027. La cantante actuará el 7 de mayo en el Movistar Arena de Madrid, en la que será su única fecha española dentro de la nueva etapa de su gira ‘the lucky me tour’. La gira presenta el 6º álbum de estudio de Duff, el chulo ‘luck… or something‘, publicado este año.

Las entradas para Madrid saldrán a la venta general el viernes 2 de octubre a las 10.00 horas, con preventa de artista desde el martes 29 de septiembre a las 10.00 horas. Se podrán comprar en Live Nation, Ticketmaster y El Corte Inglés.

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Duff ha anunciado 32 nuevas fechas en Europa, Latinoamérica y Estados Unidos debido a la demanda de la gira, que supone su primera gran gira mundial como headliner en casi 20 años. El nuevo «leg» de la gira pasará también por Berlín, París, Ámsterdam, Copenhague, Estocolmo, San Juan, São Paulo, Buenos Aires y Santiago, entre otras ciudades.

Rebecca Black será la artista invitada en todas las fechas europeas. En Estados Unidos, algunas fechas contarán con Dashboard Confessional y Tegan and Sara.

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Duff ya había teaseado el anuncio en redes, publicando un vídeo lanzando una moneda a la famosa Fontana di Trevi de Roma, en un guiño a ‘Lizzie McGuire’.