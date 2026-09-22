Javier Bardem pide que echen a Pink de UNICEF

Javier Bardem, que se encuentra de promoción, ha apoyado una petición para que Pink sea destituida como embajadora de UNICEF. El actor ha compartido en sus stories de Instagram una publicación sobre la campaña de Change.org, que pide a la organización que retire a la autora de ‘Trustfall‘ de su cargo por sus recientes comentarios sobre Macklemore y Palestina.
El movimiento de Bardem no es de hoy. El actor compartió el story hace al menos un par de días, pero la noticia está empezando a circular ahora en medios como 20 Minutos o Far Out Magazine. La petición acumula ya más de 160.000 firmas.
La polémica comenzó después de que Macklemore pronunciara un «Free Palestine» durante uno de sus conciertos y Pink reaccionara calificando de «horrible» su intervención y acusándolo de propaganda antiisraelí. La cantante también sugirió que Ed Sheeran debía devolver el dinero a los asistentes que se sintieran incómodos con el discurso del rapero.
La campaña sostiene que las declaraciones de Pink son incompatibles con su papel como embajadora de UNICEF y reclama que sea apartada del cargo. Pink, que lleva una década vinculada a UNICEF, todavía no se ha pronunciado públicamente sobre esta petición.