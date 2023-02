Allá por ‘Get The Party Started’, ‘God Is A DJ’ o ‘Lady Marmalade’, P!nk estaba en la primerísima liga del pop y se medía de tú a tú con Britney y Christina. Después, pasó a segunda línea… para más adelante remontar gracias al éxito de singles como ‘Try’ (2012) o ‘What About Us’ (2017) o a las espectaculares ventas de ‘Beautiful Trauma’, uno de los 10 discos más vendidos de 2017… y también uno de los más vendidos de 2018; mientras a muchos artistas de su generación les costaba bastante más lograr estas cifras (‘Hurts 2B Human‘, con peores ventas, aún llegó a ser uno de los 40 discos más exitosos de 2019). Así, P!nk ha continuado con una carrera que ha contentado a su público y le ha asegurado seguir actuando en estadios. Esa tranquilidad (quizás madurez, pero lo de “disco de madurez” da como cosica) se percibe en ‘TRUSTFALL’, donde Alecia Beth Moore Hart no inventa nada pero se asegura de entregar un buen disco de pop con más de un temazo que rascar.

Y el mejor ejemplo de esto es la canción homónima que sirve de segundo single. ‘TRUSTFALL‘, como decía mi compañero Jordi, es un compendio de referencias que incluye a Robyn, a Lorde (‘Supercut’ ya tenía a Robyn con luces de neón) o a CHVRCHES, pero que, lejos de ser un pastiche, me parece uno de los grandes temazos de lo que llevamos de año, aupado por su catártico puente (¿de verdad dice “fell so far til I found you” y no “felt so fucked til I found you”?). Desde luego es mucho mejor que el anterior single, ‘Never Gonna Not Dance Again‘, la coproducción de Max Martin y Shellback. Inmediata e inofensiva, es complicado que no resulte un intento de hacer ‘CAN’T STOP THE FEELING’ o ‘Happy’, así que ya depende de si esas canciones realmente te subían el ánimo o acababas hasta el gorro de ellas. La parte final que mezcla el saxo y el coro infantil es un puntazo, eso sí.

No es Martin el único Rey Midas presente aquí: Greg Kurstin se pasea varias veces y con éxito. ‘Hate Me’, con potencial para ser el próximo single, parece sacada directamente de la P!nk de los 00s (para bien), y ‘Runaway’ se va un poco más atrás con sus sintes ochenteros, que inevitablemente comparamos con los últimos trabajos de The Weeknd, pero casi es más una batidora en la que se ha metido a Pat Benatar, Kiss, Bon Jovi y ‘Maniac’ de Michael Sembello. De nuevo, el fuerte no es la originalidad, sino su voz y su interpretación, que dan lugar a canciones bastante resultonas, como la muy pegadiza ‘Last Call’, que parte del country para acercarse a una canción navideña apocalíptica (tiene sentido si la escuchas). Aquí encontramos a Billy Mann, colaborador de P!nk desde siempre; ‘God Is A DJ’ es un ejemplo.

‘TRUSTFALL’ tiene un componente colaborativo muy fuerte, y no solo por producción y composición: hay hasta tres duetos con gente tan dispar como First Aid Kit, The Lumineers o Chris Stapleton. La ganadora con diferencia es ‘Kids In Love’, el tema con las hermanas Söderberg (a las que vimos hace poco también en ‘Dirt Femme‘… Phoebe Bridgers alert?) y con producción de A Strut, nombre que tienes en mente si eres fan de Tove Lo puesto que juntos han hecho auténticos temazos a lo largo de todos sus discos. “Before your change of heart, before it all got dark / we were two young fools, oh, kids in love (…) now you’re the perfect father to kids that aren’t mine / saw you got married, so handsome in your suit and tie” cantan las tres en un tema cargado de inocencia y romanticismo, en el que sus voces empastan de maravilla. ‘Long Way To Go’, por su parte, suena exactamente como imaginaríamos una colaboración de The Lumineers con P!nk, para bien o para mal, y se beneficiaría de una letra un pelín más currada, aunque haya momentos conseguidos, como el juego en “don’t you realize that all my demons and fears disappear now? / when you stay up with me, up with me all night / I wanna show you my scars in the daylight”.

La correcta ‘Turbulence’, una canción optimista sobre ansiedad y ataques de pánico (“the panic is temporary, but I’ll be permanent”) que recuerda a ‘Try’ o ‘Fuckin’ Perfect’ en intenciones pero no tanto en resultado, o ‘When I Get There’ son otras pistas a destacar en la primera parte del álbum. Esta última es, de hecho, la encargada de abrirlo, una preciosa composición dedicada a su padre, recientemente fallecido, en la que resulta extraño que P!nk no aparezca acreditada, por mucho que Amy Wadge y David Hodges sean apuesta segura. Sí la encontramos en la escritura de otras canciones del disco, junto a gente como Wrabel (con quien ya ha trabajado en el pasado) o Mikky Ekko, quien te sonará sobre todo por el megahit con Rihanna, ‘Stay‘. En la producción, además de los ya mencionados, gente como Jesse Shatkin (coproductor con Kurstin de ‘Chandelier’), HARLOE (Kelly Clarkson, Britney), AFTERHRS (One Direction), Sam DeJong (MARINA) o Matthew Koma (Shania Twain, Demi Lovato), entre otros, una combinación que se entiende más en el menos conseguido tramo final del disco.

Dejar los cuatro temas más lentos seguidos para el final puede ser otro flash a los 00s o simplemente una decisión artística, pero no los beneficia. Quizás por su letra, quizás por el desgarro en la voz de P!nk, quizás por el trabajo de Sam DeJong (detrás de ‘Soft to be Strong’, uno de los mejores cortes del irregular ‘LOVE/FEAR‘ de MARINA), ‘Lost Cause’ es el que destaca en este tramo final, así como el último tema, ‘Just Say You’re Sorry’. Éste supone el segundo dueto de P!nk con Chris Stapleton (ya cantaron juntos en ‘Love Me Anyway’ de ‘Hurts 2B Human’, con el titán Kurstin de nuevo en la producción, y aciertos en una letra sencilla y cercana que dice cosas como “you say you’d die for me, so I don’t know why / you can’t pull the trigger and kill your pride”.

Menos convincentes resultan ‘Feel Something’ y ‘Our Song’ (quizás la primera algo por encima), por lo que la parte final del disco acaba desluciendo el conjunto. No obstante, P!nk entrega un noveno álbum que sigue siendo recomendable por los aciertos que sí llega a encadenar, y que asegura a la cantante seguir ese camino tranquilo pero firme del que hablábamos al principio.