P!nk «confía» en su canción más Robyn, más CHVRCHES

Entre los discos internacionales que se editan a principios de año se encuentra ‘TRUSTFALL’, el nuevo de P!nk. El 17 de febrero es la fecha en que el público podrá escuchar la continuación de ‘Hurts 2B Human‘ (2019), de la cual ya se conocen dos adelantos.

El primero no convencía del todo: el ritmillo disco de ‘Never Gonna Not Dance Again‘ se podía pegar, pero la canción parecía dirigida a un público más bien infantil. ‘TRUSTFALL’, el corte titular, que ya puede escucharse, prueba algo diferente. Aunque no tan diferente.

Estamos ante una producción de synth-pop que suena inspirada en la Robyn de ‘Dancing On My Own‘, y cuando decimos inspirada, nos referimos a que el «palpitante ritmo de baile» y los sintetizadores suenan copiados tal cual del éxito de la sueca. Nada que objetar, en principio: ¿quién no copiaría ‘Dancing On My Own? ¿Quién no ha copiado ‘Dancing On My Own’?

Después da igual que descubras que los autores de ‘TRUSTFALL’ son Alicia Moore (P!nk) y el productor Fred Gibson (entre otros), pues la melodía la podría haber escrito Lauren Mayberry perfectamente: esto es una canción de CHVRCHES de cabo a rabo. Con ecos también al «sad pop» de Tove Lo o Lorde, P!Nk entrega un digno single que no refresca el synth-pop pero que maneja bien sus influencias.

En cuanto al videoclip, dirigido por Georgia Hudson, que trabajó con Moore en el vídeo de ‘What About Us’, «sigue a su protagonista y a P!NK mientras convergen en el transcurso de una noche, cada una eligiendo finalmente caer a su manera».