P!nk apela definitivamente al público infantil en su nuevo single

P!nk pasa página de su «era» de publicar canciones improvisadas -que duró exactamente una canción– e inicia nueva era de verdad, la que corresponde a su próximo disco. Y lo hace con una canción producida nada menos que por Max Martin y Shellback, tándem al que atribuimos éxitos del pop tales como ’22’ de Taylor Swift, ‘3’ de Britney Spears o ‘So What’ de la propia P!nk.

El nuevo single de P!nk trae un título prácticamente impronunciable por contener un doble negativo. ‘Never Gonna Not Dance Again’ es además una canción abiertamente disco-pop, divertidilla, que contiene sus vientos y sus cencerros, pero que no puede sonar más blanca, más limpia, más inocua e inofensiva. No se parece nada a una «canción de Whitney Houston».

Aún peor, «Never Gonna Not Dance Again Ever Again» recuerda demasiado a ‘Can’t Stop the Feeling’ de Justin Timberlake, para algunos la peor canción de 2016, lo que significa que en realidad parece una canción infantil, como de banda sonora de ‘Trolls’ o ‘Minions’. P!nk, que ha ido tan lejos de sacar una canción con su propia hija, se compromete definitivamente a hacer música para los más peques.

La misma sensación deja el videoclip de ‘Never Gonna Not Dance Again’: todo buen rollito en el supermercado porque a P!nk le pueden quitar todo, menos sus ganas de bailar. Claro que esto donde se puede bailar es en el supermercado o en el coche porque la van a poner en Los 40 Principales, desde luego no en las discotecas, nuestro verdadero refugio del pop más blandito. Ese que P!nk hace ahora contra todo pronóstico… o no. En realidad, ya estábamos curados de espanto.



