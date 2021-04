P!nk y su hija de 9 años sí triunfan en Australia y en Europa con ‘Cover Me in Sunshine’

P!nk lanzó el pasado mes de febrero un nuevo single junto a su hija de 9 años, Willow Sage Hart, que ha pasado desapercibido tanto en Estados Unidos como en Reino Unido, los dos mercados principales de la artista. También en España, donde Alicia no ha dado con un gran hit recordado por todos desde los tiempos de ‘Just Give Me a Reason‘ allá por el año 2013 (‘What About Us’ se quedó en un tímido puesto 55. Sin embargo, y contra todo pronóstico, ‘Cover Me in Sunshine’ sí está consiguiendo ser un pequeño hit en otros lugares del mundo, especialmente en Australia y en parte de la Europa continental. Prueba de que a veces el mundo anglosajón no lo es todo.

‘Cover Me in Sunshine’ está siendo un éxito especialmente en Austria, donde es número 6 en el chart de Spotify, mientras en la tabla de la plataforma sueca es número 13 en dos mercado tan importantes como los de Alemania y Australia, así como en Países Bajos. Otros territorios que están apoyando el single actualmente son República Checa (número 25), Eslovaquia (número 26) o Bélgica (número 28). No son números para tirar cohetes ni mucho menos, pero reflejan que ‘Cover Me in Sunshine’ sí está gustando y encontrando su público incluso más de un mes después de su modesto lanzamiento.

Los datos de las listas oficiales revelan que ‘Cover Me in Sunshine’ ha sido definitivamente un éxito en Austria, Países Bajos, Australia y Alemania. Su cumbre en estos países ha sido un top 5 en los dos primeros casos, un top 6 en el tercero, y un top 13 en el cuarto. Mientras en Reino Unido no ha pasado de un top 60 y en Estados Unidos de un top 4… en el «Bubbling Under», es decir, no ha alcanzado el top 100 oficial, ‘Cover Me in Sunshine’ también ha llegado al top 4 de Nueva Zelanda, al top 13 de Suiza, al top 15 de Suecia o al top 28 de Bélgica. En pocas palabras, no ha sido un macrohit ni muchísimo menos, pero tampoco un fracaso estrepitoso, pues en algunos de estos países, el tema permanece a día de hoy entre los más escuchados.

‘Cover Me in Sunshine’ es todo lo buenrollista que puede sonar un tema con la palabra «luz del sol» en su título y que incorpora a una niña en el rol de artista invitada. Para quienes odien este tipo de ideas será el horror esperado, para el resto de la humanidad será un tema inofensivo más. En general, estamos ante el típico capricho de artista pop que busca dar una imagen cercana y maternal, lo cual en este caso no pasa por buscar un sonido medio interesante, ya ni siquiera rompedor, sino lo más insípido y conservador posible. ¿Os imagináis un tema que incluya la participación de un niño y mole? ¿Llegará alguna vez ese día?

Musicalmente, mandan las guitarras acústicas y el sabor pseudo-folki en este corte que suena hasta algo improvisado a tenor de su producción, quizá porque así ha sido, y que se pierde en imágenes bucólicas de «gente riendo» y «flores silvestres» para realmente no aportar absolutamente nada a la carrera de P!nk, más que un regalo para sus fans, y sobre todo para su hija. Los próximos pasos artísticos de P!nk dan para más debate: nuevo single con Rag’N’Bone Man este viernes, el estreno del documental ‘All I Know So Far’ a finales de mayo, y posible residencia en Las Vegas.