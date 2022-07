P!nk contesta a los haters y referencia a The Who en ‘Irrelevant’

P!nk ha estrenado nuevo single por sorpresa. ‘Irrelevant’ es su respuesta a las críticas que recibió cuando opinó sobre la derogación de la ley del aborto en Estados Unidos. «Cállate y dedícate a cantar» fue uno de los mensajes que recibió P!nk entonces, y la cantante ha decidido hacer eso mismo.

En ese momento, las palabras de P!nk fueron: «Si creéis que el gobierno debe tener poder sobre el útero de una mujer, la vida de una persona gay o el matrimonio, o si creéis que el racismo está bien, por favor NO ESCUCHÉIS MI MÚSICA NUNCA MÁS. Por cierto, iros a la mierda».

- Publicidad -

En este contexto, P!nk decidía improvisar una canción que ahora ha grabado y publicado en las plataformas de streaming. ‘Irrelevant’ sigue en la línea pop-rock con guitarras acústicas de sus últimos lanzamientos y está producida por Ian Fitchuk, quien ha trabajado con James Bay, Shania Twain o Lucie Silvas. A pesar que la portada de ‘Irrelevant’ se parece a la de ‘Try This’, el disco de P!nk de 2003, la canción no muerde tan fuerte como ‘Trouble’.

‘Irrelevant’ sí muestra una actitud desafiante, especialmente en la frase «mientras tengas miedo, eso es lo más importante», que sirve como lema de la canción. En el estribillo, P!nk sentencia: «puedes decir que soy irrelevante e insignificante, puedes hacerme de menos, seré tu hereje, maldito hipócrita, y no pensaré en ti en absoluto». En una de las estrofas, P!nk cuela una referencia a The Who: «los niños no están bien, ninguno de nosotros lo está, estoy cansada pero no voy a dormir esta noche, porque me siento viva».

- Publicidad -

‘Irrelevant’ es el primer single que P!nk lanza en 2022. Antes obtuvo un inesperado éxito en las listas europeas con ‘Cover Me in Sunshine’, en la que cantaba su hija. Su siguiente single fue ‘All I Know So Far’, que daba título al documental sobre su carrera que se puede ver en Amazon Prime.