‘Die with a Smile’ se anota otro récord bestia

‘Die With A Smile‘ de Lady Gaga y Bruno Mars ya ha superado los 4.000 millones de reproducciones en Spotify. Es la canción que más rápido ha llegado a esa cifra en la historia de la plataforma y la primera liderada por una artista femenina que lo consigue.

El tema salió en agosto de 2024 y también tiene los récords de velocidad para llegar a 1.000, 2.000 y 3.000 millones. Los 1.000 millones los alcanzó en solo 96 días. Ahora ha necesitado unos 765 días para llegar a los 4.000 millones.

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La lista de récords por cada 100 millones que comparte chart data tiene su gracia. ‘The Fate of Ophelia‘ fue la más rápida en llegar a 100 y 200 millones. ‘Flowers‘ lo fue de 300 a 800 millones. A partir de los 900 millones, prácticamente todo es ‘Die With A Smile’: 900 millones, 1.000, 1.100, 1.200… y así hasta los 4.000. Después aparecen ‘As It Was’ de Harry Styles y ‘Blinding Lights’ de The Weeknd.

Hay que elogiar también las certificaciones oficiales de la canción, para nada discretas. ‘Die With A Smile’ tiene 11× Diamante en Brasil, 8× Platino en Australia y Canadá, Diamante en Francia y Polonia, 6× Platino en Nueva Zelanda y Portugal, 3× Platino en España y Reino Unido, y Platino en Alemania, Italia, Noruega y Suiza, además de certificaciones en Bélgica y Nigeria. En Reino Unido, las 3× Platino equivalen a 1,8 millones de unidades certificadas; en España, a 300.000.

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La próxima cifra gorda son los 5.000 millones. De momento el récord es de ‘Blinding Lights’, que salió en 2019 y necesitó casi seis años para llegar ahí. ‘Die With A Smile’, que aún ronda el top 10 global, podría conseguirlo en alrededor de tres años desde su lanzamiento si mantiene un ritmo parecido al actual. En otras palabras, podría llegar a los 5.000 millones en aproximadamente la mitad de tiempo que el tema de The Weeknd.