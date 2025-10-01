Sorpasso: ‘Die with a Smile’ es el mayor hit de Gaga y de Mars

‘Die with a Smile‘, la espléndida balada de Lady Gaga y Bruno Mars que destacamos como una de las 15 Mejores Canciones de 2024, acaba de rebasar los 3.000 millones de streams en Spotify. Es la canción que más rápidamente ha llegado ahí. Han sido unos 410 días de éxito, la mitad de los cuales (201), los ha pasado en el número 1 del Global de la plataforma sueca, estableciendo un récord histórico.

Desde hace unas semanas, ‘Die with a Smile’ es también la canción más popular de la historia tanto de Lady Gaga como de Bruno Mars, siempre según Spotify. En cuanto a ella, supera a balada ‘Shallow’, que se acerca a los 2.900 millones, siendo también un dueto, en ese caso con el actor Bradley Cooper. Lógicamente, todas las canciones más escuchadas de Bradley Cooper pertenecen a la banda sonora de ‘A Star Is Born’. Si alguien se lo pregunta, Cooper tiene unos 15 millones de oyentes mensuales.

Lady Gaga tiene 102 millones y es la 3ª artista más escuchada en todo el mundo en este momento. Sus grandes clásicos poperos (‘Poker Face’, ‘Just Dance’, ‘Bad Romance’) alcanzarán en meses venideros los 2.000 millones de streams, pero hay que insistir en la aceptación global de sus baladas, que trascienden a todos los estratos de la sociedad, jóvenes y no tan jóvenes. De hecho, ‘Always Remember Us This Way’ también logrará el hito de los 2.000 en aproximadamente un año.

Curiosamente, las baladas no parecen las favoritas de sus seguidores más fieles, al menos entre nuestro público y nuestros comentaristas y foreros. ‘Die with a Smile’ es uno de los pocos sencillos de Gaga que no ha logrado ser ni una sola vez lo más votado de la semana en JENESAISPOP. ‘Abracadabra’, que tiene 500 millones de streams, lo consiguió durante nada menos que 6 semanas. Es claramente una de vuestras (y nuestras) canciones favoritas de 2025.

Los números globales de Bruno Mars son incluso mejores: es el 2º artista más oído del mundo, solo por detrás de The Weeknd. Eso es porque a la buena aceptación de ‘Die with a Smile’ hay que sumar la de ‘APT.’ con Rosé. Este otro tema supera los 2.000 millones de streams.

Pero Bruno también se ha beneficiado de Gaga: ambos se han beneficiado mutuamente. ‘Die With a Smile’ acaba de superar los streams de ‘Just the Way You Are’, ‘Locked Out of heaven’, ‘When I Was Your Man’ y ‘That’s What I Like’, todas ellas a punto de superar los 3.000 millones de streams. Sin embargo, ha sido ‘Die with a Smile’ la que primero ha rebasado esa frontera, y además, sigue muy fuerte en las listas.

¿Cuántas canciones a día de hoy superan los 3.000 millones de streams en Spotify? Pues con esta son exactamente 33. ‘Blinding Lights’ continúa en el número 1 de esa lista con más de 5.000 millones de streams. De seguir creciendo a este ritmo de 3 millones diarios, ‘Die with a Smile’ tiene fácil llegar en unos meses al top 20 o incluso más alto.

Y es que en el top global de Spotify a día de hoy encontramos aún a muchas de sus competidoras, como ‘Yellow’ de Coldplay o ‘I Wanna Be Yours’ de Arctic Monkeys. Pero hay otras canciones que ya llevan un tiempo de capa caída, como ‘Dance Monkey’ o ‘Heat Waves’.

