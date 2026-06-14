Lola Indigo desaprovecha a Lorca en ‘El Bachatón de la L’

Casualidad o no, a Lola Indigo también le ha dado por Lorca. Como a Los Javis. Sin embargo, hasta el momento, sus “reinterpretaciones del universo lorquiano”, como las define la nota de prensa, no han resultado demasiado estimulantes visualmente.

Ni el videoclip de ‘Tus iniciales’ ni este ‘El Bachatón de la L’ parecen tener mucho que “reinterpretar” sobre ‘La casa de Bernarda Alba’ y ‘Bodas de sangre’.

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Más que una reinterpretación, lo que encontramos en ‘El Bachatón de la L’ es la ilustración de algunos de los elementos más reconocibles de la obra. Ahí están los novios, los caballos, las navajas, la imaginería religiosa, el enfrentamiento final entre el prometido y Leonardo… Un repertorio de tropos y símbolos fácilmente identificables para cualquier espectador familiarizado con ‘Bodas de sangre’.

Pero poco más. No hay relectura de ningún tipo, ya sea esta pop, camp, meta, posmoderna, política, queer, feminista, revisionista… Y eso que el clip comienza con una imagen que sí tiene una fuerte carga semántica: la cantante perfilándose un ojo con una navaja, un gesto que evoca el célebre plano inicial de ‘Un perro andaluz’, de Buñuel y Dalí. Sin embargo, la referencia queda reducida a un simple guiño visual sin consecuencias narrativas o conceptuales.

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El resto del videoclip continúa por la misma senda. La trama de ‘Bodas de sangre’ es reproducida de forma esquemática y reconocible, mientras que sus conflictos y símbolos quedan como un simple decorado de prestigio. Un catálogo de imágenes icónicas que desfilan ante nuestros ojos mientras Lucho RK se toca la barriga, nos señala con el dedo y acaricia un caballo como un niño en una granja escuela.

