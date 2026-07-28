Tyla / A*POP

El éxito de ‘Water’ y ‘Chanel‘ ha convertido a Tyla en una de las principales representantes del pop sudafricano en el escenario internacional y, de paso, ha servido para acercar el amapiano al gran público. Aunque su música bebe claramente de este género, también lo traduce a un lenguaje más pop y R&B, con estructuras radiables y un acabado pensado para trascender playlists y fronteras.

La buena noticia es que esa traducción al pop no le hace perder un ápice de elegancia, algo que vuelve a quedar claro en su nuevo disco, titulado con valentía ‘A*POP’, como si aspirara a condensar el pop africano contemporáneo en su máxima expresión. La menos buena es que el álbum acaba estirando demasiado esa misma fórmula sin apenas salirse de sus propios márgenes.

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Predominan las atmósferas sensuales e hipnóticas, los estribillos corales, los característicos log drums del amapiano y la voz aterciopelada de Tyla. También unas letras que, sin escapar del manual del pop, vuelven una y otra vez sobre la búsqueda de una relación que combine compromiso, deseo y diversión: Tyla pide a su pareja que «riegue mis raíces» en ‘Is It Love’, confiesa en ‘Kiss’ que está «intentando enamorarse» o fantasea con un amor verdadero en ‘Fairytale’.

El disco también se abre a estilos vecinos como el el dancehall digital o el deep house sudafricano, uno de los antecedentes naturales del propio amapiano, sin olvidar el R&B de inspiración dosmilera pero actualizado. Producciones y melodías están trabajadas con un gusto exquisito, aunque ese cuidado por la atmósfera no siempre basta para que todas las canciones terminen de destacar.

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De hecho, ‘Chanel’ ni siquiera define el sonido del álbum: relegada a la pista 11, funciona casi como una excepción dentro de un repertorio mucho más contenido. Si uno acepta la propuesta de Tyla, basada en canciones de bajo relieve y en un estado de ánimo constante antes que en grandes explosiones, puede acabar enganchándose al corte más inesperado. Puede ocurrir con los aires caribeños de ‘Is It Love’, con el R&B de producción glitch de ‘Right Now’ o con el refinado dancehall contemporáneo de ‘Mr. Nonchalant’ y ‘That Girl’, dos de las producciones más inspiradas del disco.

Precisamente esa voluntad de sonar accesible juega tanto a favor como en contra del álbum. Por un lado deja temas con clara madera de hit como ‘Is It’ o pequeñas joyas como el sensual R&B de ‘Feel Something’, que recuerda por momentos a FKA twigs o Kelela. Por otro, una parte importante del repertorio suena excesivamente contenida. Canciones como ‘Crazy for Me’ resultan redundantes y terminan transmitiendo la sensación de estar escuchando una sucesión de cuartos o quintos singles.

Esa impresión se acentúa porque canciones como ‘Chanel’ o ‘She Did It Again‘ con Zara Larsson, abrazan sin complejos el pop de masas y acaban eclipsando al resto del repertorio. Una de las mejores ideas del disco aparece en ‘Fairytale’, que samplea el clásico homónimo de Liquideep, una referencia del deep house sudafricano publicada en 2010 y uno de los sonidos que acabarían desembocando en el amapiano. Es un guiño con mucho gusto y una reivindicación de la tradición musical sudafricana, aunque el sample, por sí solo, no termina de elevar la canción.

‘Fairytale’ deja entrever el disco que ‘A*POP’ podría haber sido. Mientras esperas a que hagan clic temas como el dancehall de ‘Double Blind’ o el corte más club de ‘Kiss’, da la sensación de que ninguno termina de explotar del todo. Quizá una mayor apertura hacia las estructuras largas y el carácter más inmersivo del amapiano de los townships, representado por figuras como DJ Maphorisa o Vigro Deep, habría permitido al álbum escapar de las expectativas del pop global y sonar menos contenido.

No se trata de pedirle a Tyla un disco que nunca quiso hacer. Pero una pequeña dosis de riesgo habría dado como resultado una obra más sorprendente, quizá también más divisiva, y desde luego más memorable. Lo que ofrece finalmente ‘A*POP’ es una colección de pop africano mainstream producida y cantada con un gusto exquisito. Tan elegante como consistente, pero también tan fiel a su fórmula que acaba agotándola antes de tiempo.